Скоро откроется рождественская ярмарка
6 ноября 2018, 17:51
На утверждение Таллинской горуправы вынесено решение об открытии 16 ноября на Ратушной площади рождественской ярмарки, пишет Раэпресс.
Предполагается, что ярмарка будет открыта до 7 января, причем с воскресенья по четверг - с 8 до 22, а в пятницу и субботу - до 23 часов. 31 декабря и в новогоднюю ночь ярмарку можно будет посетить с 8 часов утра до окончания концерта - т.е. до половины третьего ночи.
Установка оборудования начнется 9 ноября сразу после установки в четверг после обеда новогодней елки. Помимо творений рукодельниц и мастеров-ремесленников, лакомств и разного рода напитков, каруселей и Деда мороза, посетителей от мала до велика будет ждать по пятницам и субботам с 16 до 19, а по воскресеньям - с 12 до 15 культурная программа.