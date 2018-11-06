Скоро откроется рождественская ярмарка

Предполагается, что ярмарка будет открыта до 7 января, причем с воскресенья по четверг - с 8 до 22, а в пятницу и субботу - до 23 часов. 31 декабря и в новогоднюю ночь ярмарку можно будет посетить с 8 часов утра до окончания концерта - т.е. до половины третьего ночи.