Сегодня в «Радаре»: Кристина Шмигун-Вяхи делает неожиданное заявление

Через много лет интервью дает двукратная олимпийская чемпионка Кристина Шмигун-Вяхи. Гордость Эстонии, которая восемь лет держалась в стороне от лыж и спорта в целом, рассказывает журналистке Кярт Анвельт, почему она на долгое время исчезла с глаз общественности.