Вт, 6.11.2018
В России говорят, что тут голодают и умирают от голода, людям не на что жить. Абсолютное вранье. Владимир Басов-младший
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  • Сегодня в «Радаре»: Кристина Шмигун-Вяхи делает неожиданное заявление

Сегодня в «Радаре»: Кристина Шмигун-Вяхи делает неожиданное заявление

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ФОТО: Konstantin Sednev

Через много лет интервью дает двукратная олимпийская чемпионка Кристина Шмигун-Вяхи. Гордость Эстонии, которая восемь лет держалась в стороне от лыж и спорта в целом, рассказывает журналистке Кярт Анвельт, почему она на долгое время исчезла с глаз общественности.

Кроме того, она поведала, как долгие годы боролась с обвинениями в допинге, и как этот период повлиял на нее.

«Я и врагу не пожелаю того, через что я прошла, это был очень болезненный период», - рассказывает Шмигун.

Также Кристина Шмиун-Вяхи делает неожиданное заявление, которое касается ее жизни. О чем именно - смотрите в сегодняшней передаче Radar в 20:00 на Kanal 2.

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