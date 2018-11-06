Сегодня в «Радаре»: Кристина Шмигун-Вяхи делает неожиданное заявление
6 ноября 2018, 17:56
Через много лет интервью дает двукратная олимпийская чемпионка Кристина Шмигун-Вяхи. Гордость Эстонии, которая восемь лет держалась в стороне от лыж и спорта в целом, рассказывает журналистке Кярт Анвельт, почему она на долгое время исчезла с глаз общественности.
Кроме того, она поведала, как долгие годы боролась с обвинениями в допинге, и как этот период повлиял на нее.
«Я и врагу не пожелаю того, через что я прошла, это был очень болезненный период», - рассказывает Шмигун.
Также Кристина Шмиун-Вяхи делает неожиданное заявление, которое касается ее жизни. О чем именно - смотрите в сегодняшней передаче Radar в 20:00 на Kanal 2.