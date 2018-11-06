Autolevi с помощью краудфандинга намерена привлечь 225 000 евро инвестиций

Предлагающая услугу аренды машин по схеме «от человека к человеку» фирма Autolevi намерена привлечь средства через краудфандинг стартапов Funderbeam, поставив своей целью найти от 75 до 225 тыс евро. Синдикатные инвесторы в свою очередь получат от 11,11 до 27,27% участия в проекте. Как следует из финансовых данных, до привлечения денег Autolevi оценивает свою стоимость в 600 000 евро.

Желающие инвестировать в предприятие люди могут заявить о себе до 6 декабря, а инвестицию можно выполнить к 10 января.

Привлеченные средства предприятие намерено использовать в первую очередь для маркетинга, для развития платформы - в том числе, для повышения работы поискового мотора — для развития клиентского обслуживания, чтобы предложить поддержку клиентуры в полном объеме и обеспечить автоматизированные решения поддержки, а также развития бизнеса, наняв для этого финского рыночного эксперта.

В составе основной команды предприятия ее основатель и исполнительный директор Таури Кярсон, соучредитель и инженер по программному обеспечению Симо Леви, специалист по маркетингу из Латвии Каспарс Салениекс и специалист по вопросам рынка Финляндии, чья должность пока остается вакантной.