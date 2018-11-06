Министр предлагает повысить прожиточный минимум на десять евро
6 ноября 2018, 18:27
Министр социальной защиты Кайа Ива сделала правительству предложение повысить в 2019 году прожиточный минимум на десять евро до 150 евро в месяц.
Это означает, что на первого или единственного члена семьи размер прожиточного минимума составит 150 евро, на каждого последующего совершеннолетнего члена семьи – 120 евро, а на каждого несовершеннолетнего члена семьи – 180 евро, передает RusERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.
Предполагается, что с повышением прожиточного минимума число получающих пособие семей вырастет больше, чем на тысячу человек, и достигнет 13400.
В случае одобрения предложения, среднее пособие на основании прогноза вырастет с 223 евро до 246. Бюджет прожиточного пособия в 2019 году увеличится примерно на 2,6 млн евро.