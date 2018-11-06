Министр предлагает повысить прожиточный минимум на десять евро

Это означает, что на первого или единственного члена семьи размер прожиточного минимума составит 150 евро, на каждого последующего совершеннолетнего члена семьи – 120 евро, а на каждого несовершеннолетнего члена семьи – 180 евро, передает RusERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.

Предполагается, что с повышением прожиточного минимума число получающих пособие семей вырастет больше, чем на тысячу человек, и достигнет 13400.