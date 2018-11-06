Обрушение зданий в Марселе: три человека погибли, пятеро пропали без вести

В понедельник утром в одном из центральных кварталов Марселя произошло обрушение двух находившихся в аварийном состоянии зданий. В одном из них, по предварительной информации, в момент ЧП могли находиться 12 человек. Жители другого дома были расселены, однако спасатели не исключают, что в момент обрушения там могли быть бездомные.