Обрушение зданий в Марселе: три человека погибли, пятеро пропали без вести
6 ноября 2018, 19:10
Из-под обломков обрушившихся в понедельник зданий в центре французского Марселя извлечены тела трех погибших, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
По меньшей мере, еще пять человек числятся пропавшими без вести.
В понедельник утром в одном из центральных кварталов Марселя произошло обрушение двух находившихся в аварийном состоянии зданий. В одном из них, по предварительной информации, в момент ЧП могли находиться 12 человек. Жители другого дома были расселены, однако спасатели не исключают, что в момент обрушения там могли быть бездомные.