Вт, 6.11.2018
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Обрушение зданий в Марселе: три человека погибли, пятеро пропали без вести

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Из-под обломков обрушившихся в понедельник зданий в центре французского Марселя извлечены тела трех погибших, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

По меньшей мере, еще пять человек числятся пропавшими без вести.

В понедельник утром в одном из центральных кварталов Марселя произошло обрушение двух находившихся в аварийном состоянии зданий. В одном из них, по предварительной информации, в момент ЧП могли находиться 12 человек. Жители другого дома были расселены, однако спасатели не исключают, что в момент обрушения там могли быть бездомные.

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