Заключенные Вируской тюрьмы устроили забастовку

Начиная с прошлой пятницы в Вируской тюрьме примерно 30 заключенных отказываются от горячей еды, обосновывая это тем, что разносчик еды, такой же заключенный, им не подходит, пишет Postimees.
Число отказывающихся от еды арестантов каждый день разное, заключенные имеют возможность купить еду в магазине, так что никто из них не голодает.
Пресс-секретарь тюремной службы Минюста Леаника Либеон сказала, что при раздаче еды тюрьма исходит из законодательства: «По нашему мнению, человек, раздающий еду, для этой должности подходит, и мы не обращаем внимания на мнения, которые исходят из чего-то кроме закона».
В конце октября закончилась аналогичная забастовка в Таллиннской тюрьме, которая длилась более двух месяцев. В тот раз заключенные тоже обосновывали отказ от еды статусом человека, который ее раздавал. Забастовка закончилась, когда упомянутый заключенный освободился.