Заключенные Вируской тюрьмы устроили забастовку

Число отказывающихся от еды арестантов каждый день разное, заключенные имеют возможность купить еду в магазине, так что никто из них не голодает.

Пресс-секретарь тюремной службы Минюста Леаника Либеон сказала, что при раздаче еды тюрьма исходит из законодательства: «По нашему мнению, человек, раздающий еду, для этой должности подходит, и мы не обращаем внимания на мнения, которые исходят из чего-то кроме закона».