Беспорядки в австралийской тюрьме привели к пожару
6 ноября 2018, 19:50
В центре заключения несовершеннолетних «Дон Дейл» (штат Северная территория, Австралия) в результате беспорядков вспыхнул пожар, сообщает Интерфакс со ссылкой на австралийский телеканал Эй-Би-Си.
На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад, карет скорой помощи и группа реагирования на химические угрозы.
Огонь распространился, по меньшей мере, на два здания. Телеканал сообщает, что полиция эвакуирует часть заключенных.
В то же время отмечается, что правоохранительные органы ведут переговоры с зачинщиками беспорядков.