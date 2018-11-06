Вт, 6.11.2018
Мир эстонской политики переполнен клоунами, считающими, что русофобией можно заработать голоса эстонских избирателей. Михаил Стальнухин

Беспорядки в австралийской тюрьме привели к пожару

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Тюрьма. Снимок иллюстративный

ФОТО: Wikipedia.org

В центре заключения несовершеннолетних «Дон Дейл» (штат Северная территория, Австралия) в результате беспорядков вспыхнул пожар, сообщает Интерфакс со ссылкой на австралийский телеканал Эй-Би-Си.

На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад, карет скорой помощи и группа реагирования на химические угрозы.

Огонь распространился, по меньшей мере, на два здания. Телеканал сообщает, что полиция эвакуирует часть заключенных.

В то же время отмечается, что правоохранительные органы ведут переговоры с зачинщиками беспорядков.

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