Вт, 6.11.2018
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Архитекторы: власти препятствуют проектированию главной улицы Таллинна

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Вид на Таллинн. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Профессиональные союзы архитекторов направили обращение мэру Таллинна Таави Аасу, в котором заявляют, что столичные ведомства препятствуют разработке цельного решения главной улицы, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

По оценке архитекторов, за два с половиной года не удалось продвинуться дальше этапа эскизного проекта. В конце октября мэр Таллинна Таави Аас и глава Департамента городского планирования Игнар Фьюк заявили, что внедрение проекта пешеходной улицы может заблокировать движение общественного транспорта в центре столицы, поэтому разработка проекта была приостановлена.

"Чем больше автомобилей и пробок, тем неудобнее передвигаться по городу. Необходимо более активное вмешательство", – сказала президент Союза архитекторов Катрин Коов.

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