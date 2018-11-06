Архитекторы: власти препятствуют проектированию главной улицы Таллинна

Профессиональные союзы архитекторов направили обращение мэру Таллинна Таави Аасу, в котором заявляют, что столичные ведомства препятствуют разработке цельного решения главной улицы, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
По оценке архитекторов, за два с половиной года не удалось продвинуться дальше этапа эскизного проекта. В конце октября мэр Таллинна Таави Аас и глава Департамента городского планирования Игнар Фьюк заявили, что внедрение проекта пешеходной улицы может заблокировать движение общественного транспорта в центре столицы, поэтому разработка проекта была приостановлена.
"Чем больше автомобилей и пробок, тем неудобнее передвигаться по городу. Необходимо более активное вмешательство", – сказала президент Союза архитекторов Катрин Коов.