Архитекторы: власти препятствуют проектированию главной улицы Таллинна

По оценке архитекторов, за два с половиной года не удалось продвинуться дальше этапа эскизного проекта. В конце октября мэр Таллинна Таави Аас и глава Департамента городского планирования Игнар Фьюк заявили, что внедрение проекта пешеходной улицы может заблокировать движение общественного транспорта в центре столицы, поэтому разработка проекта была приостановлена.