Дмитрий Рыболовлев взят под стражу по запросу прокуратуры Монако
6 ноября 2018, 20:43
Российский бизнесмен, президент футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев взят под стражу по запросу прокуратуры Монако, сообщает во вторник Интерфакс со ссылкой на интернет-портал французской газеты "Монд".
По данным издания, в вину ему вменяются факты коррупции, а также "оказания активного и пассивного влияния". Кроме того, сообщается о проведении обысков на вилле бизнесмена в Монако "Бель Эпок".
Меры приняты за несколько часов до матча Лиги чемпионов между клубами "Монако" и "Брюгге".
Его задержали вторник утром, и, по данным "Монд", во второй половине дня Рыболовлев все ещё находился под стражей. Также под стражу помещены ещё несколько фигурантов расследования.