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Дмитрий Рыболовлев взят под стражу по запросу прокуратуры Монако

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Дмитрий Рыболовлев с подарком от принца Монако Альбера на церемонии, посвященной завершению футбольного сезона (Монако, 31.05.2013).

ФОТО: VALERY HACHE/AFP

Российский бизнесмен, президент футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев взят под стражу по запросу прокуратуры Монако, сообщает во вторник Интерфакс со ссылкой на интернет-портал французской газеты "Монд".

По данным издания, в вину ему вменяются факты коррупции, а также "оказания активного и пассивного влияния". Кроме того, сообщается о проведении обысков на вилле бизнесмена в Монако "Бель Эпок".

Меры приняты за несколько часов до матча Лиги чемпионов между клубами "Монако" и "Брюгге".

Его задержали вторник утром, и, по данным "Монд", во второй половине дня Рыболовлев все ещё находился под стражей. Также под стражу помещены ещё несколько фигурантов расследования.

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