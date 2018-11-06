Дмитрий Рыболовлев взят под стражу по запросу прокуратуры Монако

По данным издания, в вину ему вменяются факты коррупции, а также "оказания активного и пассивного влияния". Кроме того, сообщается о проведении обысков на вилле бизнесмена в Монако "Бель Эпок".

Меры приняты за несколько часов до матча Лиги чемпионов между клубами "Монако" и "Брюгге".