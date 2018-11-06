В Ласнамяэ прошла ярмарка труда: пришли более тысячи человек
6 ноября 2018, 21:38
В столичном районе Ласнамяэ прошла ярмарка труда, на которой предлагалось около 400 вакансий.
Ярмарка труда в центре культуры "Линдакиви" собрала свыше тысячи соискателей работы, ведь район Ласнамяэ лидирует по уровню безработицы в Харьюмаа. В ярмарке приняли участие 23 предприятия сферы производства, логистики и уборки, пишет RusERR.
"Мы организуем ярмарку труда в Ласнамяэ, потому что 30% безработных в Таллинне проживают в Ласнамяэ", – сказала "Актуальной камере" специалист по связям с общественностью Кассы страхования от безработицы Екатерина Калиничева.
На ярмарке были предложены рабочие места для молодежи, места для прохождения школьной практики, а также работа для людей с ограниченными возможностями,