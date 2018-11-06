В Ласнамяэ прошла ярмарка труда: пришли более тысячи человек

Ярмарка труда в центре культуры "Линдакиви" собрала свыше тысячи соискателей работы, ведь район Ласнамяэ лидирует по уровню безработицы в Харьюмаа. В ярмарке приняли участие 23 предприятия сферы производства, логистики и уборки, пишет RusERR.

"Мы организуем ярмарку труда в Ласнамяэ, потому что 30% безработных в Таллинне проживают в Ласнамяэ", – сказала "Актуальной камере" специалист по связям с общественностью Кассы страхования от безработицы Екатерина Калиничева.