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  • В Таллинне на Рейди-теэ нашли большое количество оружия

В Таллинне на Рейди-теэ нашли большое количество оружия

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Reidi tee ehitusel leiti lõhkekehi ja padruneid

ФОТО: Põhja päästekeskus

В столичном районе Кадриорг при строительстве на Рейди-теэ из земли изъяли большое количество оружия: 630 артиллерийских снарядов и 19 ручных гранат, более 3000 патронов и гильз, пишет ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Находки были в очень плохом состоянии, в них имелись взрывчатые вещества и взрыватели, но к вечеру вторника саперы их обезвредили.

Когда строители начинали работы на Рейди-теэ, о снарярядах было неизвестно. Первый вызов саперы получили 11 сентября, тогда нашли 290 зенитных ракет и 18 гранат.

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