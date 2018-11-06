В Таллинне на Рейди-теэ нашли большое количество оружия

В столичном районе Кадриорг при строительстве на Рейди-теэ из земли изъяли большое количество оружия: 630 артиллерийских снарядов и 19 ручных гранат, более 3000 патронов и гильз, пишет ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».