В Таллинне на Рейди-теэ нашли большое количество оружия
6 ноября 2018, 21:54
В столичном районе Кадриорг при строительстве на Рейди-теэ из земли изъяли большое количество оружия: 630 артиллерийских снарядов и 19 ручных гранат, более 3000 патронов и гильз, пишет ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
Находки были в очень плохом состоянии, в них имелись взрывчатые вещества и взрыватели, но к вечеру вторника саперы их обезвредили.
Когда строители начинали работы на Рейди-теэ, о снарярядах было неизвестно. Первый вызов саперы получили 11 сентября, тогда нашли 290 зенитных ракет и 18 гранат.