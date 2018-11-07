На полигонах Польши и стран Балтии начинаются учения НАТО "Анаконда-2018"

Основную фазу учений состоит из двух этапов: 7-16 ноября - военные учения (LIVEX), 26 ноября - 6 декабря - командно-штабные учения (CPX).

В них примут участие военнослужащие из 10 стран НАТО и командные структуры альянса.

Учения пройдут на полигонах Польши и стран Балтии, в международном воздушном пространстве и акватории Балтийского моря.

Переброска войск для участия в учениях началась еще в сентябре.