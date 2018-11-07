Ср, 7.11.2018
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На полигонах Польши и стран Балтии начинаются учения НАТО "Анаконда-2018"

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Учения "Анаконда-2016". Иллюстративное фото.

ФОТО: Alik Keplicz / AP

В Польше в среду начинается первый этап масштабных военных учений НАТО "Анаконда-2018". Об этом сообщает портал Anakonda.do.wp.mil.pl.

Основную фазу учений состоит из двух этапов: 7-16 ноября - военные учения (LIVEX), 26 ноября - 6 декабря - командно-штабные учения (CPX).

В них примут участие военнослужащие из 10 стран НАТО и командные структуры альянса.

Учения пройдут на полигонах Польши и стран Балтии, в международном воздушном пространстве и акватории Балтийского моря.

Переброска войск для участия в учениях началась еще в сентябре.

В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие военных органов управления с гражданскими органами и отдельными элементами командных структур НАТО.

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