Ср, 7.11.2018
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  • Убийство в Нарве: обвиняемому грозят 11 лет тюрьмы и высылка в Россию

Убийство в Нарве: обвиняемому грозят 11 лет тюрьмы и высылка в Россию

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Человек в наручниках. Иллюстративное фото

ФОТО: Sputnik/Scanpix

В Вируском уездном суде завершились прения сторон по уголовному делу об убийстве мужчины на улице Пяхлимяэ в Нарве.

Обвиняемому - 36-летнему гражданину России Дмитрию Шупарову - грозит 11 лет лишения свобод - именно такого наказания потребовал для него прокурор, а в качестве дополнительного наказания прокуратура просит выслать Шупарова из Эстонии в Россию и установить в его отношении запрет на въезд, пишет rus.err.ee.

Адвокат Дмитрия Шупарова ходатайствует об оправдании своего подзащитного, а в качестве альтернативы предлагает признать его виновным в ненадлежащем физическом обращении и ограничиться сроком, который он провел в предварительном заключении.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, 24 июня 2017 года в квартире дома на улице Пяхклимяэ находившийся в состоянии алкогольного опьянения Дмитрий Шупаров избил 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

С 27 июня того же года обвиняемый находится под стражей.

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