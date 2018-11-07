Убийство в Нарве: обвиняемому грозят 11 лет тюрьмы и высылка в Россию

Обвиняемому - 36-летнему гражданину России Дмитрию Шупарову - грозит 11 лет лишения свобод - именно такого наказания потребовал для него прокурор, а в качестве дополнительного наказания прокуратура просит выслать Шупарова из Эстонии в Россию и установить в его отношении запрет на въезд, пишет rus.err.ee.

Адвокат Дмитрия Шупарова ходатайствует об оправдании своего подзащитного, а в качестве альтернативы предлагает признать его виновным в ненадлежащем физическом обращении и ограничиться сроком, который он провел в предварительном заключении.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, 24 июня 2017 года в квартире дома на улице Пяхклимяэ находившийся в состоянии алкогольного опьянения Дмитрий Шупаров избил 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.