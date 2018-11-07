Симсон: Эстония ставит целью привести под свой флаг до 300 крупных торговых судов

По ее словам, эта мера должна в свою очередь увеличить налоговые доходы госбюджета на 76 млн евро в год.

«Для того, чтобы повысить международный авторитет Эстонии как морского государства, увеличить объемы работ предприятий береговой инфраструктуры, мы должны восстановить свой гражданский флот, - подчеркнула министр в переданном пресс-релизе. - Эти меры помогут нам пополнить госбюджет дополнительными 76 млн евро налогов, которые сегодня достаются другим странам».

Последнее судно, ходившее в море под эстонским флагом, покинуло судовой регистр Эстонии в 2014 году.

По словам министра, предлагаемый пакет законодательных поправок, касающихся сектора мореходства, призван также усилить социальную защиту моряков.

«Из миллиона 300 тысяч жителей Эстонии почти 10 000 — действующие моряки, половина из которых ходит в море под флагами других стран и не имеет медицинского страхования в Эстонии. В будущем, заключая договоры страхования здоровья моряки смогут получать необходимые медицинские услуги и в периоды между рейсами», - добавила министр экономики.

Кадри Симсон заверила, что Эстония не станет страной удобного флага. «Мы ждем в судовой регистр Эстонии больше судов, но при этом будем следить за тем, чтобы все они были технически исправными, выполняли международные требования безопасности, чтобы были соблюдены все гарантии морякам», - подчеркнула она.