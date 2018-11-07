Скандал в российском футболе: миллиарды евро из бюджета, региональные пожертвования и переоцененные контракты

В нарушении правил ФФП подзреваются «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Рубин». Как утверждается в расследовании, с момента введения правил в «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» вложили 1,65 миллиарда евро из бюджета российских госкомпаний, похожие схемы применяются и сейчас.

Так, генеральный спонсор «Зенита» – «Газпром» – влил в клуб 113 миллионов евро в 2012 году. После того, как УЕФА открыл дело в отношении петербургского клуба, «Зенит» пошел на сделку со следствием.

В клубе объяснили, что из-за бедности в России, неспособности РПЛ генерировать доход и пиратства клуб не может зарабатывать сумму, необходимую для соответствия ФФП. А снижение уровня финансирования, согласно позиции руководства «Зенита», привело бы к оттоку интереса от футбола перед ЧМ-2018.

Тогда «Газпром», фигурировавший в документах, направленных в УЕФА, как «Главный спонсор №1», заплатил 20,8 миллиона евро за рекламные услуги. Также компания выделила 28 миллионов дополнительно в виде пожертвования, в спонсорских взносах не учитывавшиеся.

80,4 миллиона выделил пул спонсоров, указанный в документах как «Главный спонсор №2». Из них, как оказалось, 64 миллиона выделили дочерние компании «Газпрома» – «Газпромбанк», «Газпром Германия», «Межрегионгаз» и другие. Остальную сумму выделили спонсоры, не связанные с «Газпромом».

В 2012 и 2013 годах «Газпром» напрямую вложил в «Зенит» по 74 миллиона евро, с 2014-го сумма выросла до 90 миллионов в год. Таким образом, клуб должен был получить 605 миллионов евро к 2018-му, чтобы соответствовать ФФП. Отмечается, что это запрещено самими правилами фэйр-плей.

Также отмечается, что для аудита «Зенит» привлек австралийскую компанию Repucom, которая работала над проектом развития РФПЛ. «Зенит» сотрудничал с Repucom и после этого, вплоть до поглощения компании другим крупным аудитором – Nielsen. В Repucom отказались отвечать на вопрос о том, был ли аудит сопряжен с конфликтом интересов, сославшись на конфиденциальность.

В мае 2014-го дело против «Зенита» было закрыто.

Похожие аргументы позже предъявлял и «Локомотив».

«Динамо» и «Рубин» позже были отстранены от участия в еврокубках на один сезон с испытательным двухлетним сроком, а с «Зенита» и «Локомотива» через три года сняли все ограничения.

В «Динамо» владельцем и генеральным спонсором был ВТБ. 96% спонсорских взносов поступили от банка. 211-миллионный бюджет клуба зависел от ВТБ на 86%.

Комитет УЕФА по ФФП открыл дела против российских клубов. Оказалось, что сделка ВТБ с «Динамо» была переоценена на 1000%. Клуб получал 90 миллионов евро, хотя экономически обоснованной цифрой выглядели всего 9 миллионов.