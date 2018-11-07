Operail завершает год со значительной прибылью

Об этом предприятие сообщило в среду в пресс-релизе.

Несмотря на то, что в этот же период прошлого года предприятие находилось в убытке примерно на два миллиона евро, в этом году прибыль Operail активно растет.

«Более широкий взгляд на железную дорогу и увеличение портфеля услуг позволяет нам после долгого времени снова завершить экономический год с прибылью. Наш прогноз показывает, что мы завершим 2018 год с прибылью почти в 10 миллионов евро», – прокомментировал промежуточный отчет за девять месяцев председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.

Концерн сдает в аренду более 1800 вагонов, и доход от аренды вагонов вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 160%, достигнув 6,3 миллиона евро. Прибыль концерна до вычета процентов, налогов и амортизации, то есть EBITDA, составила 12 миллионов евро, а в прошлый период – три миллиона евро.

При обслуживании клиентов трех коммерческих направлений предприятия (грузоперевозки, аренда вагонов, а также ремонт и модернизация подвижного состава) в ближайшем будущем одним из самых больших вызовов Operail станет поиск рабочей силы. «С добавлением новых коммерческих направлений наша деятельность расширяется, поэтому увеличивается и наш спрос на качественную рабочую силу. За этот год наш штат работников увеличился на 7%, а новые проекты, например, модернизация локомотивов, требуют еще больше рабочих рук», – пояснил Тоомсалу.

«Важными ключевыми словами для Operail в третьем квартале однозначно станут безопасность на железной дороге, а также чувство ответственности и инициатива наших сотрудников», – сказал Тоомсалу. «Я рад, что помимо выполнения коммерческих целей наши работники занялись информированием детей и молодежи об опасностях на железной дороге. Хорошим примером этого являются первые мероприятия программы безопасности, предназначенной для почти 400 детей наших работников», – добавил Тоомсалу.

«Безопасность – очень важная тема. Хочу всем напомнить, что дни становятся короче, а вечера длиннее, поэтому очень важно носить в темное время светоотражатель, чтобы быть заметным. Железнодорожные пути нельзя переходить в не предназначенных для этого местах, а при переходе следует обязательно прислушаться и посмотреть в обе стороны, чтобы убедиться в безопасности перехода», – подчеркнул Тоомсалу.