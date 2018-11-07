Аномалия на парковке торгового центра: стала известна причина проблем с запуском автомобилей

Вчера управляющий Lõunakeskus Ричиард Паюссаар уточнил, что проблема возникла с передатчиком канализационной насосной станции, который отправляет данные о работе станции обслуживающей компании.

«Это важное место, так как если насосная станция выйдет из строя, то близлежащую территорию затопит. Данные должны постоянно передаваться обслуживающей фирме», - пояснил Паюссаар.

Проблемный передатчик находился рядом с электрощитом насосной станции. Полтора года он работал без проблем, а на прошлой неделе произошел сбой, причину которого пока не установили.

Поскольку передатчик использует для работы те же радиочастоты, что и сигнализации автомобилей, это привело к проблемам с запуском двигателей машин. Как сообщали специалисты Департамента технадзора, если устройства исправны и отвечают установленным законом требованиям, они будут работать, не мешая друг другу. «Проблемы могут возникать, когда устройство выходит из строя или не отвечает предъявляемым требованиям», - сообщили в департаменте.

Ричард Паюсаар сказал, что передатчик отключили сразу после того, как была установлена причина аномалии. Новый передатчик пока устанавливать не будут, а данные с насосной станции будет передаваться иным способом.

Паюсаар подчеркнул, что если бы клиенты обратились к ним раньше, они смогли бы установить причину проблем быстрее.

Что же касается компенсации расходов на эвакуацию пострадавших автомобилей, то, по словам пресс-секретаря Департамента защиты прав потребителей Ханны Турецки, для этого отсутствует основание, поскольку ущерб не был обусловлен нарушением договорных обязательств.