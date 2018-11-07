Неймар обвинил судей в неуважении

«Рефери допустил сегодня много ошибок, но одна вещь разозлила меня больше всего на поле — это то, как рефери обращался со мной. То, что он сказал мне, было проявлением неуважения, поэтому я немного потерял самоконтроль. Меня не особо волнуют его ошибки во время матча. Судья такой же человек, как и все другие, поэтому может ошибаться. Что по-настоящему разозлило, так это его отношение к игрокам. Отсутствие какого-либо уважения.