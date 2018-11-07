Неймар обвинил судей в неуважении

Нападающий «ПСЖ» Неймар раскритиковал работу голландского арбитра Бьорна Куйперса на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи»,
«Рефери допустил сегодня много ошибок, но одна вещь разозлила меня больше всего на поле — это то, как рефери обращался со мной. То, что он сказал мне, было проявлением неуважения, поэтому я немного потерял самоконтроль. Меня не особо волнуют его ошибки во время матча. Судья такой же человек, как и все другие, поэтому может ошибаться. Что по-настоящему разозлило, так это его отношение к игрокам. Отсутствие какого-либо уважения.
Именно поэтому я потерял контроль над собой. Куйперс должен уважительно относиться к футболистам, а не считать, что он выше всех остальных, потому что у него есть свисток и карточки. Надеюсь, в связи с этим будут предприняты какие-то действия», — приводит слова Неймара UOL.
«Наполи» имеет в активе 6 очков и располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы С. «ПСЖ» (5) находится на 3-м месте в таблице. Соперниками команд по группе С в Лиге чемпионов являются «Ливерпуль» и сербская «Црвена Звезда».