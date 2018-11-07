Потребительские цены в Эстонии ощутимо выросли

Об этом в среду утром сообщил Департамент статистики, отметив, что товары в сравнении с октябрем 2017 года были на 3,7% и услуги на 5,7% дороже. Административно регулируемые цены на товары и услуги в сравнении с октябрем прошлого года выросли на 9,1% и нерегулируемые цены — на 3,1%.

На изменение индекса потребительских цен в сравнении с октябрем 2017 года больше всего повлияли показатели транспортного сектора, которые дали почти треть всего роста показателей. Три четверти роста дало удорожание бензина и подорожавшее на 20,4% дизельное топливо. Рост цен на электричество, тепловую энергию и отопление дали почти 20% всего роста индекса потребительских цен.

Поступающее в жилые дома электричество в сравнении с октябрем прошлого года выросло в цене на 11,7%, твердые виды топлива на 24,5%, тепловая энергия на 3,4% и газ на 8,9%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки дали седьмую часть общего роста индекса цен. В сравнении с октябрем прошлого года больше всего — на 26% - подорожали замороженные фрукты и ягоды, на 21 процент свежие овощи, на 19% яйца и на 21% подешевел сахар.

Основным фактором влияния на изменение индекса потребительских цен в октябре по сравнению с сентябрем были изменения цен в транспортном секторе.

Дизтопливо за месяц выросло в цене на 7,6% и бензин на 4,1%. Купленные к октябрю авиабилеты были на 21% дороже, чем билеты, купленные к сентябрю.