Не упустите возможность! В лотерею разыгрывается недвижимость в Великобритании!
7 ноября 2018, 10:03
Загородный особняк, десять акров земли, внушительная сумма наличными и шикарный Rolls Royce могут стать вашими за 12 евро, пишет портал Kodustiil.
Да, лотереи прочно пустили корни на рынке недвижимости. Например, за смешные деньги можно стать обладателем солидного особняка в графстве Девоншир в юго-западной Англии. Вилла с четырьмя спальнями, участок земли, уникальный автомобиль и денежный выигрыш в размере 50 000 фунтов стерлингов, что составляет почти 58 000 евро. Об этом рассказывает homes.nine.com.au. Есть и домашняя страничка мероприятия.
Все это можно получить, приобретя билет за 10 фунтов и ответив на несколько вопросов, чтобы перейти во следующий тур розыгрыша.
Билеты продаются ЗДЕСЬ до 30 ноября. Удачи!