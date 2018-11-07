Не упустите возможность! В лотерею разыгрывается недвижимость в Великобритании!

Да, лотереи прочно пустили корни на рынке недвижимости. Например, за смешные деньги можно стать обладателем солидного особняка в графстве Девоншир в юго-западной Англии. Вилла с четырьмя спальнями, участок земли, уникальный автомобиль и денежный выигрыш в размере 50 000 фунтов стерлингов, что составляет почти 58 000 евро. Об этом рассказывает homes.nine.com.au. Есть и домашняя страничка мероприятия.