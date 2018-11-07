Ср, 7.11.2018
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  • Не упустите возможность! В лотерею разыгрывается недвижимость в Великобритании!

Не упустите возможность! В лотерею разыгрывается недвижимость в Великобритании!

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ФОТО: millionairemansion.co.uk

Загородный особняк, десять акров земли, внушительная сумма наличными и шикарный Rolls Royce могут стать вашими за 12 евро, пишет портал Kodustiil

Да, лотереи прочно пустили корни на рынке недвижимости. Например, за смешные деньги можно стать обладателем солидного особняка в графстве Девоншир в юго-западной Англии. Вилла с четырьмя спальнями, участок земли, уникальный автомобиль и денежный выигрыш в размере 50 000 фунтов стерлингов, что составляет почти 58 000 евро. Об этом рассказывает homes.nine.com.au. Есть и домашняя страничка мероприятия.

ФОТО: millionairemansion.co.uk

Все это можно получить, приобретя билет за 10 фунтов и ответив на несколько вопросов, чтобы перейти во следующий тур розыгрыша.  

ФОТО: millionairemansion.co.uk

Билеты продаются ЗДЕСЬ до 30 ноября. Удачи! 

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