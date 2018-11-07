Ср, 7.11.2018
Мир эстонской политики переполнен клоунами, считающими, что русофобией можно заработать голоса эстонских избирателей. Михаил Стальнухин
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Ошибочка вышла: нескольким сотням жителей Эстонии придется сменить личный код

Ошибочка вышла: нескольким сотням жителей Эстонии придется сменить личный код

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ИД-карта. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pärnu Postimees

Регистр народонаселения, приводя в порядок базы данных, обнаружил 300 человек, у которых не совпадают даты рождения в регистре и свидетельстве о рождении. По этой причине им придется сменить личный код.

По утверждению МВД, причины обнаруженных ошибок разные, но логика примерно одинаковая - при рождении ребенка был указан правильный день, а при оформлении следующих документов в графу дата рождения вписали уже другую дату, пишет rus.err.ee.

Бывало, что чиновник ошибался, а бывало, что человек намерено хотел изменить дату рождения. 

В основном, все эти истории - наследие советского прошлого, но так как личный код человек использует сегодня, таким людям придется сменить его на правильный.

С теми лицами, которым придется сменить личный код, власти свяжутся сами.

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