Ошибочка вышла: нескольким сотням жителей Эстонии придется сменить личный код

Регистр народонаселения, приводя в порядок базы данных, обнаружил 300 человек, у которых не совпадают даты рождения в регистре и свидетельстве о рождении. По этой причине им придется сменить личный код.
По утверждению МВД, причины обнаруженных ошибок разные, но логика примерно одинаковая - при рождении ребенка был указан правильный день, а при оформлении следующих документов в графу дата рождения вписали уже другую дату, пишет rus.err.ee.
Бывало, что чиновник ошибался, а бывало, что человек намерено хотел изменить дату рождения.
В основном, все эти истории - наследие советского прошлого, но так как личный код человек использует сегодня, таким людям придется сменить его на правильный.
С теми лицами, которым придется сменить личный код, власти свяжутся сами.