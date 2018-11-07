Ошибочка вышла: нескольким сотням жителей Эстонии придется сменить личный код

По утверждению МВД, причины обнаруженных ошибок разные, но логика примерно одинаковая - при рождении ребенка был указан правильный день, а при оформлении следующих документов в графу дата рождения вписали уже другую дату, пишет rus.err.ee.

Бывало, что чиновник ошибался, а бывало, что человек намерено хотел изменить дату рождения.

В основном, все эти истории - наследие советского прошлого, но так как личный код человек использует сегодня, таким людям придется сменить его на правильный.