Закария Бегларишвили: "Если Эстония дает тебе так много, ты просто обязан выучить эстонский"

"Я не знал о местном футболе ничего, - вспоминает свои первые дни в Эстонии Бегларишвили - но это не мешало мне чувствовать себя на поле по-домашнему. Когда я в Эстонию приехал, то не думал, что останусь здесь на восемь лет или что я мог бы получить гражданство Эстонии. Тогда я хотел играть в футбол в дургой стране. Я не знал ничего об Эстонии и поначалу мне было трудно здесь одному. Но через пару-тройку лет и моя семья переехала в Эстонию, а в прошлом году здесь родился мой второй ребенок."