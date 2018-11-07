Закария Бегларишвили: "Если Эстония дает тебе так много, ты просто обязан выучить эстонский"

Один из лучших игроков в истории эстонского футбола, грузинский полузащитник "Флоры" Закария Бегларишвили подал документы на получение эстонского гражданства, передает Postimees.
20000 минут почти в 300 встречах. Огромное число голов. Настоящий командный игрок и любимец фанатов. Закария Бегларишвили один из лучших игроков таллиннской "Флоры".
"Я не знал о местном футболе ничего, - вспоминает свои первые дни в Эстонии Бегларишвили - но это не мешало мне чувствовать себя на поле по-домашнему. Когда я в Эстонию приехал, то не думал, что останусь здесь на восемь лет или что я мог бы получить гражданство Эстонии. Тогда я хотел играть в футбол в дургой стране. Я не знал ничего об Эстонии и поначалу мне было трудно здесь одному. Но через пару-тройку лет и моя семья переехала в Эстонию, а в прошлом году здесь родился мой второй ребенок."
На сегодняшний день Бегларишвили уже решил стать гражданином Эстонии. Экзамен на знание Конституции он успешно сдал 27 октября. Теперь предстоит сдача экзамена на знание эстонского языка.
"Мне нравится Эстония - спокойное и маленькое государство. Эстония дала много мне и моей семье. А если Эстония так много тебе дала, ты просто обязан выучить эстонский язык," - объяснил свой выбор Бегларишвили.