Руководитель ЭМО: вся команда устала и перегорела

Нымм и раньше говорил, что его терпение заканчивается, а рабочая нагрузка слишком велика. Слишком много и пациентов, которым могли бы помочь семейные врачи.

- В 2012 году, в статье, опубликованной в Tartu Postimees, вы сказали, что сил больше нет, поскольку медицина недофинансирована, а нагрузка очень большая. Тогда вы были завотделением и работали дежурным врачом и врачом скорой помощи. Как вы вытерпели эти шесть лет?

- Все это нагромоздилось одно на другое, и в итоге возникло ощущение, что я больше не могу. Если ты не успеваешь руководить командой отделения, то останавливается вся работа. Да и обязанностей постоянно прибавляется. И тут мне в голову пришла хорошая идея уволиться и дать возможность возглавить отделение кому-то другому: чтобы поезд не остановился.

- В последнее время много говорят о перегруженности ЭМО, большом количестве пациентов и о том, что люди обращаются за помощью в отделения экстренной медицины, а не к семейным врачам.

- Наш подход отличается от подхода семейных врачей. Они обучены таким образом, что пациент для них не являются больным с угрозой для жизни, пока не доказано обратное. Для нас же наоборот: пациенты отделений неотложной помощи являются больными с угрозой для жизни до тех пор, пока обратное не доказано. По крайней мере, мне так показалось после общения с семейными врачами. Конечно, я знаю это и сам, поскольку тоже работал семейным врачом. Я начинал в 1990 году в Вана-Вигала.

- У вас не возникало мысли вернуться в эту профессию?

- Еще нет. Я, естественно, держу это как запасной план, когда стану чуть старше и еще больше устану, но сейчас чувствую, что могу еще чему-то научиться и внести определенный вклад в экстренную медицину. Пока что нельзя сказать, что я очень стар и уже не справляюсь.

- Что должно измениться, чтобы в ЭМО стало возможно работать хорошо?

- Основная проблема в том, что пациенты ищут не то лечение не в том месте. Неправильно заставлять высококвалифицированных специалистов делать работу, которая им не подходит. Если, например, инженер работает уборщиком, то вряд ли он охотно этим занимается. Так и с врачом, который учился работать со специфическими пациентами и тяжело больными людьми.

Мы справимся и с легкими заболеваниями, но я не думаю, что именно для этого я пять лет учился в резидентуре. И что хуже всего, от этого страдают тяжело больные люди. Заниматься в промежутках между приемом тяжелобольных легкими травмами и заболеваниями - в плане нагрузки очень утомляет.