Редкость: в Старом городе продается квартира с личным гаражом

На улице Уус продается квартира в десятиквартирном доме. Вместе с квартирой продаются гараж площадью 15,2 квадратных метра и бокс в подвале площадью 9,5 квадратных метра, которые оформлены как отдельные квартирные собственности.

ФОТО: city24.ee

В четырехкомнатной квартире высокие потолки, окно спальни выходит во двор. Из кухни, которая находится отдельно от гостиной, имеется выход на балкон. Три года назад квартира была полностью реновирована, отделана и обставлена.

ФОТО: city24.ee

В квартире две ванные комнаты. Гостиная-столовая имеет площадь 52 квадратных метра. Стену между ними можно вернуть на место, и тогда четырехкомнатная квартира станет пятикомнатной.

ФОТО: city24.ee