Ср, 7.11.2018
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Редкость: в Старом городе продается квартира с личным гаражом

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ФОТО: city24.ee

Для столичного Старого города, да и вообще для центра, отдельный собственный гараж - большая редкость, пишет портал Kodustiil. 

На улице Уус продается квартира в десятиквартирном доме. Вместе с квартирой продаются гараж площадью 15,2 квадратных метра и бокс в подвале площадью 9,5 квадратных метра, которые оформлены как отдельные квартирные собственности. 

ФОТО: city24.ee

В четырехкомнатной квартире высокие потолки, окно спальни выходит во двор. Из кухни, которая находится отдельно от гостиной, имеется выход на балкон. Три года назад квартира была полностью реновирована, отделана и обставлена. 

ФОТО: city24.ee

В квартире две ванные комнаты. Гостиная-столовая имеет площадь 52 квадратных метра. Стену между ними можно вернуть на место, и тогда четырехкомнатная квартира станет пятикомнатной. 

ФОТО: city24.ee

И еще одна, совершенно нетипичная для Старого города деталь: в доме есть лифт! Остальные фото и прочая информация находятся ЗДЕСЬ!

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