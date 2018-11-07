СМИ: авиакомпаниям разошлют предупреждения о срыве новых моделей Boeing в пике после катастрофы у берегов Явы

Как отмечает издание со ссылкой на источник, предупреждение основано на предварительных результатах расследования авиакатастрофы у побережья Индонезии 29 октября. Появились сведения, что из-за неконтролируемого нарушения обтекания крыла потоком воздуха самолеты Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз, пишет Newsru.com.

В предупреждении будут содержаться указания пилотам, как действовать в этих условиях. В понедельник руководитель индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно заявил, что у самолета Lion Air на протяжении последних четырех рейсов были проблемы с прибором, показывающим скорость полета. По словам Танджоно, информация, полученная из черного ящика, подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте. Он отметил, что попросил компанию Boeing и власти США принять необходимые меры для предотвращения проблем с прибором на самолете данного типа во всем мире.

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший утром 29 октября из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна. Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа.