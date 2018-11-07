Кая Каллас обвинила Юри Ратаса в ничегонеделании на посту премьера

По мнению председателя Партии реформ и кандидата в премьер-министры от этой политической силы Каи Каллас, высокий рейтинг нынешнего главы правительства, центриста Юри Ратаса, объясняется тем, что он ничего не делает, так как это лишь играет ему на руку.
Проведенный в октябре опрос общественного мнения показал, что популярность Юри Ратаса выше, чем у Центристской партии, а поддержка Каи Каллас как потенциального премьер-министра заметно ниже рейтинга возглавляемой ей Партии реформ, пишет rus.err.ee.
По словам Каллас, то, что весной, когда она только возглавила Партию реформ, ее личный рейтинг был чрезвычайно высоким, можно считать аномалией: "Популярность означает то, что ты хочешь понравиться всем, а я же считаю, что в действительности премьер не должен хотеть всем угодить, но должен хотеть принимать правильные решения, а они зачастую очень непопулярны".
"Если ты теперь хочешь нравиться всем, то что ты станешь делать? Ты не станешь делать ничего, поскольку тогда ты сможешь быть популярным, и нынешнее правительство вывело это ничегонеделание на качественно новый уровень, поэтому и премьер министр может быть таким популярным", - сказала председатель Партии реформ.