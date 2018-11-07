Фото: пожар в гаражных боксах уничтожил автомобиль и мотоцикл

Rus.Postimees.ee112Фото: пожар в гаражных боксах уничтожил автомобиль и мотоциклФото: пожар в гаражных боксах уничтожил автомобиль и мотоциклrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать7 ноября 2018, 10:10ФОТО: Lõuna päästekeskusСегодня, 7 ноября, в половину четвертого утра в Тарту на улице Веэрику загорелись два гаражных бокса, передает Tartu Postimees.В результате пожара в одном боксе были уничтожены автомобиль и мотоцикл. Второй бокс пострадал меньше.Спасатели тушили пожар почти час. Для выяснения причин возгорания начато производство.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьгаражпожарспасатели