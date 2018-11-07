Ср, 7.11.2018
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  • Фото: пожар в гаражных боксах уничтожил автомобиль и мотоцикл

Фото: пожар в гаражных боксах уничтожил автомобиль и мотоцикл

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ФОТО: Lõuna päästekeskus

Сегодня, 7 ноября, в половину четвертого утра в Тарту на улице Веэрику загорелись два гаражных бокса, передает Tartu Postimees.

В результате пожара в одном боксе были уничтожены автомобиль и мотоцикл. Второй бокс пострадал меньше.

Спасатели тушили пожар почти час. Для выяснения причин возгорания начато производство.

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