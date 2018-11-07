Исследование: живущие в съемном жилье - уязвимая часть населения

Исследование американского аналитического центра Urban Institute раскрывает печальную правду о квартиросъемщиках. При помощи социально-экономических показателей, основанных на данных об образовании, возрасте и доходах, исследование показало, что люди, живущие в съемном жилье, на 46% чаще имеют трудности с оплатой, чем живущие в собственных домах и квартирах, сообщает urban.org.

Почти 20% нанимателей пожертвовали оплатой необходимых им медицинских услуг, чтобы заплатить за наем. Есть также такие, их 13%, кто оплачивает жилье из денег, предназначенных на покупку продуктов.