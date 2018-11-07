Ср, 7.11.2018
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Исследование: живущие в съемном жилье - уязвимая часть населения

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Стильная квартира в Таллинне.

ФОТО: KV.EE

Проведенный в Америке опрос показал, насколько более уязвимыми являются люди, вынужденные жить в съемном жилье, сообщает портал Kodustiil

Исследование американского аналитического центра Urban Institute раскрывает печальную правду о квартиросъемщиках. При помощи социально-экономических показателей, основанных на данных об образовании, возрасте и доходах, исследование показало, что люди, живущие в съемном жилье, на 46% чаще имеют трудности с оплатой, чем живущие в собственных домах и квартирах, сообщает urban.org.

Почти 20% нанимателей пожертвовали оплатой необходимых им медицинских услуг,  чтобы заплатить за наем. Есть также такие, их 13%, кто оплачивает жилье из денег, предназначенных на покупку продуктов. 

Более 12% нанимателей признались, что они часто сталкиваются с трудностями при оплате различных счетов, а среди собственников жилья таковых только 9% из участвовавших в опросе.

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