Исследование: живущие в съемном жилье - уязвимая часть населения

Проведенный в Америке опрос показал, насколько более уязвимыми являются люди, вынужденные жить в съемном жилье, сообщает портал Kodustiil.
Исследование американского аналитического центра Urban Institute раскрывает печальную правду о квартиросъемщиках. При помощи социально-экономических показателей, основанных на данных об образовании, возрасте и доходах, исследование показало, что люди, живущие в съемном жилье, на 46% чаще имеют трудности с оплатой, чем живущие в собственных домах и квартирах, сообщает urban.org.
Почти 20% нанимателей пожертвовали оплатой необходимых им медицинских услуг, чтобы заплатить за наем. Есть также такие, их 13%, кто оплачивает жилье из денег, предназначенных на покупку продуктов.
Более 12% нанимателей признались, что они часто сталкиваются с трудностями при оплате различных счетов, а среди собственников жилья таковых только 9% из участвовавших в опросе.