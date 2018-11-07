Легендарная норвежская лыжница потеряла миллионы евро из-за допингового скандала

Йохауг заработала за сезон 2016 года около 30 миллиоов норвежских крон призовых, но полуторогодичная дисквалификация оставила спортсменку без регулярного дохода. Правда, за прежние заслуги Тереза получала от федерации лыжного спорта Норвегии по десять миллионов крон в год. Плюс ко всему спонсоры платили спортсменки более трех миллионов крон в год.

"В течение последних двух лет ее дела шли лучше, чем ожидалось. Два года назад мы вообще не понимали, чем может все для Терезы закончиться" - сказал менеджер лыжницы Йорн Эрнст.

Эрнст также подтвердил, что спонсоры не только не отвернулись от спорстменки, наоборот, после отбытия дисквалификации полку спонсоров Йохауг только прибыло.