Эстонская спортсменка отобралась в сборную Канады

Живущая в кандаском Торонто эстонская гимнастка Кармель Каллемаа пробилась в сборную Канады по художественной гимнастике в групповых упражнениях, передает спортивный портал ERR.
Поскольку живя, учась и тренируясь в Канаде невозможно принимать участие в тренировках сборной Эстонии по групповой художественной гимнастике, то Кармель, дочка чемпионки мира, Яники Мёльдер, решила пройти отбор в сборнуй Канады по художественной гимнастике. Канадская федерация провела строгий отбор претенденток и целью "кленовых" является участие в ОИ-2020, которые пройдут в Токио.
"Всего было десять кандидаток, на данный момент в листе федерации осталось восемь и их ранжировали по количеству набранных очков. Кармель попала в сборную Канады со вторым результатом."- сообщила Яника Мёльдер в интерьвю спортивной программе ЭТВ.