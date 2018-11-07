Эстонская спортсменка отобралась в сборную Канады

Поскольку живя, учась и тренируясь в Канаде невозможно принимать участие в тренировках сборной Эстонии по групповой художественной гимнастике, то Кармель, дочка чемпионки мира, Яники Мёльдер, решила пройти отбор в сборнуй Канады по художественной гимнастике. Канадская федерация провела строгий отбор претенденток и целью "кленовых" является участие в ОИ-2020, которые пройдут в Токио.