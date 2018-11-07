Ср, 7.11.2018
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Эстонская спортсменка отобралась в сборную Канады

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Carmel Kallemaa.

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Живущая в кандаском Торонто эстонская гимнастка Кармель Каллемаа пробилась в сборную Канады по художественной гимнастике в групповых упражнениях, передает спортивный портал ERR.

Поскольку живя, учась и тренируясь в Канаде невозможно принимать участие в тренировках сборной Эстонии по групповой художественной гимнастике, то Кармель, дочка чемпионки мира, Яники Мёльдер, решила пройти отбор в сборнуй Канады по художественной гимнастике. Канадская федерация провела строгий отбор претенденток и целью "кленовых" является участие в ОИ-2020, которые пройдут в Токио.

"Всего было десять кандидаток, на данный момент в листе федерации осталось восемь и их ранжировали по количеству набранных очков. Кармель попала в сборную Канады со вторым результатом."- сообщила Яника Мёльдер в интерьвю спортивной программе ЭТВ.

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