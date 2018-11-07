Исполнительному директору Фонда лечения рака предложили солидную взятку

Летом в фонд «Подаренная жизнь» обратился человек, который сказал, что его матери нужна помощь, написали представители фонда в социальных сетях. Исполнительный директор Катрин Кууземяэ для начала объяснила ему, что необходимые для подачи ходатайства бланки и информацию он может найти на сайте фонда. Но он настойчиво просил о встрече с глазу на глаз. Встреча состоялась на парковке одного магазина в Ляэне-Вирумаа.

Он был очень вежливым и извинялся, что так нетерпелив. Сообщил, что взволнован, поскольку матери требуется срочная помощь. Кууземяэ еще раз объяснила, что, прежде всего, нужно подать ходатайство, после этого эпикриз и сопроводительное письмо от врача. Когда документы будут собраны, Кууземяэ отнесет ходатайство совету фонда.

Обратившийся основательно описал, как его мать лечили до того и был уверен, что лучшего лечения в Эстонии им предложить не могут. Он привел в пример разные страны, где, как он думает, единственно возможно вылечить его мать, в том числе, Россию, Германию, Израиль, США и Финляндию. В действительности его мать уже начала дорогостоящее лечение за границей, но финансовые возможности для его продолжения иссякли.

Фонд тут же выяснил, что нужное лечение все есть и в Эстонии, но не за деньги Больничной кассы. Выяснилось, что лекарство, о котором он все время говорит, доступно и у нас, и фонд покупал его многих нуждавшимся в помощи. Этот мужчина сказал, что лекарство можно купить только в США, но у семьи нет на это денег. Ему снова объяснили, как точно можно попросить о помощи у фонда, и как происходит процесс принятия решения.

Встреча подходила к концу, но перед прощанием произошло нечто неожиданное: обратившийся достал блокнот и написал, что если фонд даст ему 30 000 евро на лечение матери, то 7000 евро из этой суммы исполнительный директор Кууземяэ может оставить себе.

Кууземяэ была в замешательстве и обратилась к лечащему врачу пациентки. Выяснилось, что такая больная действительно есть, и она получила лечение за границей, которое оплатила семья. Что из того, что такое же лечение при помощи фонда доступно и в Эстонии. Через неделю от семьи поступило ходатайство о предоставлении помощи, из которого выяснилось, что препарат, о котором говорили раньше, вообще не показан для конкретной формы рака. Врач не смог отправить фонду нужное сопроводительное письмо, поскольку не было доказательств, что лекарство могло бы помочь пациентке.

Этот мужчина снова захотел встретиться с Крууземяэ, и принес с собой зарубежные счета на лекарство, которые он попросил фонд компенсировать задним числом. Но фонд не компенсирует лечение на основании чеков.