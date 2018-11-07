Конфликт у т/ц в Риге: мужчина ударил трехлетнюю девочку ногой по голове

Прибыв на место, полицейские увидели на автостоянке у центра машину и медиков скорой помощи, а также двух мужчин.

Один из них рассказал свою версию произошедшего.

По его словам, они вместе с супругой и трехлетней дочкой приехали в торговый центр за покупками. Свой автомобиль они оставили на стоянке, предусмотренной для семейных автомобилей. Там же находился другой мужчина, он повел себя агрессивно и спровоцировал конфликт.

В момент, когда родители выпускали ребенка с заднего сиденья, он попытался нанести водителю удар ногой, однако попал девочке по голове. Были вызваны медики.

Спустя некоторое время из машины скорой помощи вышла мать ребенка, подтвердившая слова своего супруга.

В свою очередь второй мужчина категорически отрицал, что ударил девочку. Сообщается, что от него исходил запах алкоголя.

Другие посетители торгового центра подтвердили версию родителей. Медики тем временем решили доставить пострадавшую девочку в больницу для более тщательного осмотра.

Подозреваемый в нападении был задержан и доставлен в ближайший участок.