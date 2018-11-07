Почему Германия еще не в цифровом раю, а мы уже там

Недавно мне довелось поучаствовать в ознакомительной поездке, в ходе которой немецких журналистов знакомили с эстонскими цифровыми достижениями, а эстонцам, соответственно, показывали, как все это работает в Германии (спойлер: приблизительно никак). Удобство эстонских цифровых систем вызывало у коллег восхищение, и нам не однажды пришлось выслушать похвалы в адрес эстонских властей, которые достаточно рано и настойчиво начали их внедрять на национальном уровне.

В самом деле, это сейчас кажется само собой разумеющимся, что в ночь, когда открывается возможность подать декларацию о доходах, ты заходишь на сайт и в два щелчка мышкой оформляешь все, что тебе надо, рассчитывая получить возврат переплаченного налога в ближайшее время. Система интуитивно понятная, простая, данные предварительно заполнены – не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы этим пользоваться.

В Германии же новичкам, чтобы вернуть часть переплаченной суммы, рекомендуют обращаться за советом к консультанту или юристу, специализирующемуся по налогам (говорят, стоимость такой консультации может составлять 150-500 евро). Можно обратиться в Общество помощи по подаче декларации (вы себе представляете это у нас?). Или же скачать форму с сайта, заполнить и подписать от руки, а затем отнести в налоговую службу, при этом, вероятно, упустив множество возможностей по возврату денег. Тем более, чтобы доказать право на возврат, пришлось бы демонстрировать чеки (к примеру, за обучение ребенка), а мы давно отвыкли коллекционировать бумажки. Нет, конечно, часть бюрократических процессов в Германии тоже автоматизирована, но за отсутствием такой привычной вещи, как цифровая подпись, даже если документ вы можете подать в электронном виде, лист с подписью все равно придется отправлять обычной почтой.

И вот, пока мы здесь обсуждаем государственное облачное хранилище эстонских данных в Люксембурге и надежность блокчейна, немецкие коллеги говорят нам: «У нас это почти невозможно». Почему? Да потому, что придется спрашивать людей, а многие из них на цифровые новшества смотрят скептически уже хотя бы из-за щепетильного отношения к защите собственных личных данных. «Это ж придется спрашивать в каждой федеральной земле, в каждой деревне, в каждом доме», - поясняет коллега. И в этот момент мы осознаем, что в Эстонии никто никого не спрашивал. ID-карта в какой-то момент просто стала обязательной для всех, в фирме в какой-то момент просто перестали вести бумажную документацию, электронные выборы приняли со скрипом, но электронный налоговый департамент массовых сомнений ни у кого не вызывает. «Получается, вам мешает ваша демократия?» - спрашиваю коллегу. Она смеется: «Получается, так».

Очевидно, для многих европейских стран мы остаемся примером успешного эксперимента, ссылаясь на который, можно попробовать убедить свое собственное население, что все эти новшества удобны и необходимы. Претензии эстонского Департамента полиции к Gemalto, сложности с открытием банковского счета у некоторых э-резидентов и тому подобные детали в данном случае отходят на второй план: реализация может быть подвергнута критике, но идея приветствуется. А следовательно, проблемы Германии предстоит решать те же, что и нам: где взять и как быстрее обучить блестящих IT-специалистов, где найти на это деньги, как государство могло бы эффективнее сотрудничать в этой области с частными компаниями, как создать рабочую среду, способствующую наилучшей творческой продуктивности, как защитить данные и где их хранить, как привить цифровую грамотность с самого раннего возраста и не только в потребительском плане - и, отдавая дань европейской идее всеобщего равенства, как привлечь и удержать в IT-секторе женщин.