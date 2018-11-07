Почему Германия еще не в цифровом раю, а мы уже там

По сравнению со многими европейскими странами Эстония – признанный цифровой рай. Все к нашим услугам - от мобильного ID и цифрового рецепта до цифровой подписи и электронных выборов, разве что единой цифровой регистратуры до сих пор нет, хотя ее необходимость давно осознана и озвучена. В то же время мы никогда не задумываемся, почему диги-благодать стала возможна у нас, но в Европе во многом остается недоступной.
Недавно мне довелось поучаствовать в ознакомительной поездке, в ходе которой немецких журналистов знакомили с эстонскими цифровыми достижениями, а эстонцам, соответственно, показывали, как все это работает в Германии (спойлер: приблизительно никак). Удобство эстонских цифровых систем вызывало у коллег восхищение, и нам не однажды пришлось выслушать похвалы в адрес эстонских властей, которые достаточно рано и настойчиво начали их внедрять на национальном уровне.
В самом деле, это сейчас кажется само собой разумеющимся, что в ночь, когда открывается возможность подать декларацию о доходах, ты заходишь на сайт и в два щелчка мышкой оформляешь все, что тебе надо, рассчитывая получить возврат переплаченного налога в ближайшее время. Система интуитивно понятная, простая, данные предварительно заполнены – не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы этим пользоваться.
В Германии же новичкам, чтобы вернуть часть переплаченной суммы, рекомендуют обращаться за советом к консультанту или юристу, специализирующемуся по налогам (говорят, стоимость такой консультации может составлять 150-500 евро). Можно обратиться в Общество помощи по подаче декларации (вы себе представляете это у нас?). Или же скачать форму с сайта, заполнить и подписать от руки, а затем отнести в налоговую службу, при этом, вероятно, упустив множество возможностей по возврату денег. Тем более, чтобы доказать право на возврат, пришлось бы демонстрировать чеки (к примеру, за обучение ребенка), а мы давно отвыкли коллекционировать бумажки. Нет, конечно, часть бюрократических процессов в Германии тоже автоматизирована, но за отсутствием такой привычной вещи, как цифровая подпись, даже если документ вы можете подать в электронном виде, лист с подписью все равно придется отправлять обычной почтой.
И вот, пока мы здесь обсуждаем государственное облачное хранилище эстонских данных в Люксембурге и надежность блокчейна, немецкие коллеги говорят нам: «У нас это почти невозможно». Почему? Да потому, что придется спрашивать людей, а многие из них на цифровые новшества смотрят скептически уже хотя бы из-за щепетильного отношения к защите собственных личных данных. «Это ж придется спрашивать в каждой федеральной земле, в каждой деревне, в каждом доме», - поясняет коллега. И в этот момент мы осознаем, что в Эстонии никто никого не спрашивал. ID-карта в какой-то момент просто стала обязательной для всех, в фирме в какой-то момент просто перестали вести бумажную документацию, электронные выборы приняли со скрипом, но электронный налоговый департамент массовых сомнений ни у кого не вызывает. «Получается, вам мешает ваша демократия?» - спрашиваю коллегу. Она смеется: «Получается, так».
Очевидно, для многих европейских стран мы остаемся примером успешного эксперимента, ссылаясь на который, можно попробовать убедить свое собственное население, что все эти новшества удобны и необходимы. Претензии эстонского Департамента полиции к Gemalto, сложности с открытием банковского счета у некоторых э-резидентов и тому подобные детали в данном случае отходят на второй план: реализация может быть подвергнута критике, но идея приветствуется. А следовательно, проблемы Германии предстоит решать те же, что и нам: где взять и как быстрее обучить блестящих IT-специалистов, где найти на это деньги, как государство могло бы эффективнее сотрудничать в этой области с частными компаниями, как создать рабочую среду, способствующую наилучшей творческой продуктивности, как защитить данные и где их хранить, как привить цифровую грамотность с самого раннего возраста и не только в потребительском плане - и, отдавая дань европейской идее всеобщего равенства, как привлечь и удержать в IT-секторе женщин.
Даже если немецкое общество не готово к некоторым уже привычным для нас цифровым новшествам, немцы на всякий случай пристально присматриваются к эстонским стартапам. Уже завтра, 8 ноября станет известен обладатель очередной немецко-эстонской экономической премии «Стартап года 2018». Среди финалистов – фирма Starship Technologies, создавшая хорошо знакомых таллинцам симпатичных почтовых роботов, разработчик оптических кабельных сетей нового поколения Estonian Fiber, разработчик домашних медицинских тестов Selfdiagnostics, предлагающая цифровые логистические решения для автомобильной промышленности Autobahn Technologies и разработчик решений по администрированию недвижимости Moderan Solutions. Премию будет вручать посол Германии лично.