Эксперт: за месяц продажа квартир в Таллинне выросла на четверть!

По его словам, уверенность потребителей в своих возможностях растет, и снижения активности рынка не предвидится. «Через пару месяцев после жаркого лета, которое снизило активность, рынок вновь оживился», - сказал Вахтер.

«В последнее время высказываются опасения относительно потенциального увеличения процентных ставок по кредитам, но это не происходит за одну ночь и настолько, чтобы в ближайшем будущем выплата по кредитам значительно увеличилась», - добавил он.

«Скорее, цены на рынке недвижимости затронут другие факторы. Например, рост цен на строительные работы, который, по данным Департамента статистики, составляет лишь полтора процента, но на самом деле - более двадцати. Строительство становится настолько дорогостоящим, что в первую очередь поглощает прибыль девелоперов, но в один прекрасный день подберется и к окончательным продажным ценам».

В октябре в Таллинне было заключено 1338 сделок купли-продажи недвижимости, что на 21% больше, чем в сентябре. Общая стоимость таллиннских сделок - 147,8 млн евро. Это на 9% больше, чем в прошлом месяце.