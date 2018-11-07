Эксперт: за месяц продажа квартир в Таллинне выросла на четверть!

В октябре в Таллинне продано 937 квартир, что на 23 процента больше, чем в сентябре, анализирует статистику Земельного департамента руководитель бюро недвижимости 1Partner Maртин Вахтер.
По его словам, уверенность потребителей в своих возможностях растет, и снижения активности рынка не предвидится. «Через пару месяцев после жаркого лета, которое снизило активность, рынок вновь оживился», - сказал Вахтер.
«В последнее время высказываются опасения относительно потенциального увеличения процентных ставок по кредитам, но это не происходит за одну ночь и настолько, чтобы в ближайшем будущем выплата по кредитам значительно увеличилась», - добавил он.
«Скорее, цены на рынке недвижимости затронут другие факторы. Например, рост цен на строительные работы, который, по данным Департамента статистики, составляет лишь полтора процента, но на самом деле - более двадцати. Строительство становится настолько дорогостоящим, что в первую очередь поглощает прибыль девелоперов, но в один прекрасный день подберется и к окончательным продажным ценам».
В октябре в Таллинне было заключено 1338 сделок купли-продажи недвижимости, что на 21% больше, чем в сентябре. Общая стоимость таллиннских сделок - 147,8 млн евро. Это на 9% больше, чем в прошлом месяце.
В октябре в Таллинне продано 937 квартир, что на 23% больше, чем в сентябре. Общая стоимость сделок выросла на 29%. Средняя цена квадратного метра выросла на 3,1% и достигла 1874 евро. Самая дорогая квартира в октябре была продана за 669 000 евро, а самая дешевая стоила 5000 евро.