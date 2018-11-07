Зюлейха Измайлова: ласнамяэсцы столкнулись с тем, из-за чего десятилетиями страдают жители Ида-Вирумаа

Сланцевое масло, как его производство, так и сжигание, являются загрязняющей деятельностью, которая не подходит современному миру. Жители Ласнамяэ, о которых я беспокоюсь, как и о каждом человеке, к сожалению, столкнулись с тем, что на себе десятилетиями испытывали жители Ида-Вирумаа. Сжигание такого вещества, как сланцевое масло, не должно быть частью современной э-Эстонии. Увы, прозябание в каменном веке стало для наших энергетиков долголетним и недалеким желанием. Происходящее в Ласнамяэ является хорошим примером, и я надеюсь, что жители Таллинна задумаются о том, как мы можем помочь жителям Ида-Вирумаа.

Я постоянно следила за тем, что происходит с действующим в Ласнамяэ асфальтовым заводом, и сотрудники Таллиннского департамента окружающей среды искали решения, но, к сожалению, все они требуют времени. Документация асфальтового завода, которая позволяет ему сжигать сланцевое масло, в порядке. Вредоносное влияние неприятного запаха на здоровье человека не доказано. Все JOKK (юридически все в порядке), причем в лучшем виде.

То, что родившийся в Ида-Вирумаа человек живет до пяти лет меньше, чем родившийся в Таллинне, тоже не является доказательством, что со сланцевой энергетикой необходимо покончить. Также как и страдающие астмой дети в Кивиыли...

Нынешняя ситуация такова, что жестом доброй воли стал переход асфальтового завода на дизельное топливо. Тем не менее, еще вчера в воздухе чувствовался запах сланца. Сегодня возьмут дополнительные пробы, идет подготовка к установлению станции атмосферного мониторинга в районе жилых домов на улице Раадику. Все это займет время. Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы воздух в Ласнамяэ был чистым.