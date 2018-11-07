Полезно знать: в каком случае штраф за парковку можно опротестовать?

Под только выпавшим снегом или упавшими листьями иногда сложно разглядеть нанесенную на дорогу разметку, особенно тяжело, если водитель находится в чужом городе. Припаркованный на частном парковочном месте автомобиль никому не мешает, но вереница оставленных гостями машин может мозолить глаза соседям или осуществляющим проверку городским должностным лицам, пишет портал Kodu.

Руководитель отдела по патрулированию и охране Таллиннской муниципальной полиции Роланд Сикк говорит, что должностное лицо в производстве о проступке исходит из ситуации на данный момент.

«Если дородные разметки покрыты листьями или снегом и льдом, отсутствует основание для производства о простуке. Организация дорожного движения должна быть для водителя явная и однозначно понятная», - говорит Сикк. Если водитель утверждает, что в момент парковки разметка не было видна, он должен это доказать.