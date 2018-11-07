Владелец вечно ломающегося BMW за 123 00 евро: хотел поменять машину, но продавец отказался

Журналистам издания Geenius удалось пообщаться с несчастным собственником проблемной машины, а также получить комментарий официального дилера марки, где данная машина была куплена.

Как сообщил владелец, машина была куплена в 2016 году. Автомобиль являлся демонстрационным, поэтому на момент покупки его пробег составлял 12 000 километров. И уже через 3000 километров у BMW стали возникать разного рода неисправности.

К сегодняшнему дню, когда машина проехала по дорогам страны немногим более 50 000 километров, у нее успели заменить двигатель, отремонтировать водительское сиденье, заменить патрубки охлаждения турбины, привести в рабочее состояние панель приборов, поставить новую водяную помпу, заменить электронный ароматизатор салона и т. д.

Несмотря на то, что у машины есть действующая гарантия и все работы выполнялись бесплатно, владелец сообщил, что просто устал постоянно ездить в ремонт. Например, замена мотора заняла почти пять недель, а на ремонт других поломок суммарно ушло около 25 дней. Владелец хотел вернуть машину продавцу, но салон предложил за нее слишком низкую, по его мнению цену: если автомобилист оценил свое транспортное средство как минимум в 85 000 евро, то дилер был готов заплатить не более 80 000. Например, похожая демонстрационная машина с дизельным двигателем стоит 117 800 евро, то есть владельцу пришлось бы доплатить почти 40 000 евро. Такой вариант его не устроил.

Как сказал владелец, если бы машина была куплена на частное лицо, а не фирму, ему было бы значительно проще вернуть продавцу постоянно ломающийся автомобиль.

«Это вторая и последняя BMW в моей жизни», - признал владелец и отметил, что и с первым автомобилем данной марки у него были проблемы.

По словам заведующего таллиннского дилерского центра BMW Inchcape Motors Estonia Тоомаса Пярна, достойно сожаления, что у данного автомобиля произошло столько поломок, но в данном случае у них нет оснований выплачивать полную стоимость машины.

Пярн подтвердил, что на машине был заменен вышедший из строя двигатель, а также произведен ремонт многих других деталей. «Когда машина настолько сложная в техническом плане, всегда есть вероятность, что какая-то из систем даст сбой», - сообщил он.

Глава дилерского центра сказал, что данный автомобиль трижды бывал у них в кузовном ремонте, а один раз им пришлось выпрямлять поврежденный литой диск и менять покрышку.

По мнению Пярна, это может говорить о том, что владелец обращается с автомобилем не очень-то бережно, что может приводить к возникновению поломок.