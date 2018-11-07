Суд оштрафовал двух наймодателей на 2,25 млн долларов за незаконную сдачу жилья

Суд Сан-Франциско оштрафовал двух жителей города на 2,25 млн долларов за незаконную сдачу жилья внаем через Airbnb. Подробности об этом деле приводит Realty.newsru.com со ссылкой на издание TechCrunch.
Жители Сан-Франциско уже несколько лет выражают недовольство популярным сервисом найма жилья. Еще в 2014 году горожане заявили, что деятельность Airbnb стала причиной роста стоимости найма комнат и квартир в городе.
В 2015 году власти Сан-Франциско приняли закон, который обязал Airbnb и аналогичные сервисы требовать у собственников регистрацию и разрешение на сдачу жилья. Airbnb выступил против проекта и подал в суд. В 2017 году город и сервис договорились упростить систему регистрации и проверки для арендодателей.
Согласно вердикту суда жители города Валери и Даррен Ли, которые владеют в общей сложности 14 объектами жилой недвижимости, были оштрафованы на 2,25 млн долларов. Также суд запретил им краткосрочную сдачу жилья по меньшей мере до мая 2025 года.
Оштрафованных арендодателей можно назвать злостными нарушителями. В 2014 году они выселили своих жильцов, чтобы сдавать жилье через Airbnb на короткий срок. В 2015 году суд оштрафовал их, а также запретил сдавать жилье в краткосрочную аренду. Однако они не вняли запрету, который нарушили свыше пяти тысяч раз только за первый год. За это время они заработали около 900 тысяч долларов, а их чистая прибыль была оценена примерно в 700 тысяч.