Суд оштрафовал двух наймодателей на 2,25 млн долларов за незаконную сдачу жилья

Жители Сан-Франциско уже несколько лет выражают недовольство популярным сервисом найма жилья. Еще в 2014 году горожане заявили, что деятельность Airbnb стала причиной роста стоимости найма комнат и квартир в городе.

В 2015 году власти Сан-Франциско приняли закон, который обязал Airbnb и аналогичные сервисы требовать у собственников регистрацию и разрешение на сдачу жилья. Airbnb выступил против проекта и подал в суд. В 2017 году город и сервис договорились упростить систему регистрации и проверки для арендодателей.

Согласно вердикту суда жители города Валери и Даррен Ли, которые владеют в общей сложности 14 объектами жилой недвижимости, были оштрафованы на 2,25 млн долларов. Также суд запретил им краткосрочную сдачу жилья по меньшей мере до мая 2025 года.