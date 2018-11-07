Съедобен ли хот-дог за 30 центов из IKEA?

Упомянутые хот-доги вместе с булочками и мороженым из аппарата можно найти на первом этаже магазина, рядом с выходом. Там всегда стоит очередь, а в день открытия продажа фастфуда продолжалась и после закрытия IKEA (работает до 21.00).

Народ ругает ресторан на втором этаже и хот-доги на первом, но продолжает стоять в очереди, чтобы отведать знаменитые шведские мясные шарики и набрать круассанов по 29 центов.

"Таким хот-догом даже ребенок не наестся. Сосиска очень маленькая — молочная, детского размера, буквально на один укус, - такое впечатление осталось у Ирины. Примерно в три раза меньше, чем евродог на заправках, стоимостью 1 евро".

Итак, маленькая молочная сосиска, кетчуп или горчицу покупатель сам наливает себе из аппарата (частичное самообслуживание) — так выглядит хот-дог за 30 центов.

Но в продаже есть и хот-дог за 50 центов и за 1.20 евро в комплекте с напитком и салатом.

Существует и такое мнение, что покупатель пришел в IKEA, обошел весь большой магазин и не смог себе позволить ничего купить, а перед выходом на 1 евро набрал три хот-дога. И настроение сразу поднялось: не с пустыми руками ушел.

Руководитель магазина IKEA Латвия Инга Филипова частично подтвердила это: "Мы думаем о хорошем самочувствии посетителей, поэтому хот-дог IKEA доступен по привлекательной цене всего 0,30 евро. По нашему мнению, это лучший способ поблагодарить покупателей за посещение магазина и заставить их захотеть вернуться - предложить им, прежде чем они отправятся домой, насладиться вкусной закуской по невероятно низкой цене. Это один из примеров бизнес-идеи IKEA, предлагающей широкий спектр продуктов по такой доступной цене, что их может позволить себе каждый. Хот-дог является примером качества по доступной цене - он соответствует международным стандартам качества, он покупается в больших объемах и хорошо продается без прибыли, с целью порадовать клиентов".