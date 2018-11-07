Съедобен ли хот-дог за 30 центов из IKEA?

"А он вообще съедобный?", "Наверное, химический", "Не представляю, что за сосиска должна быть по такой цене", - страсти по открытой в августе рижской IKEA продолжают кипеть. На сей раз народ в соцсетях живо обсуждает один из самых дешевых продуктов в новом магазине — хот-дог за 30 центов. Кто-то решил, что это маркетинговый ход — приходишь дешево перекусить, а заодно и мебель покупаешь, другие считают, что магазин торгует нездоровой едой себе в убыток. Но есть и такие, кто попробовал дешевый хот-дог и рассказал о своих впечатлениях. Русский TVNET взял и официальный комментарий, чтобы развеять все мифы.
Упомянутые хот-доги вместе с булочками и мороженым из аппарата можно найти на первом этаже магазина, рядом с выходом. Там всегда стоит очередь, а в день открытия продажа фастфуда продолжалась и после закрытия IKEA (работает до 21.00).
Народ ругает ресторан на втором этаже и хот-доги на первом, но продолжает стоять в очереди, чтобы отведать знаменитые шведские мясные шарики и набрать круассанов по 29 центов.
"Таким хот-догом даже ребенок не наестся. Сосиска очень маленькая — молочная, детского размера, буквально на один укус, - такое впечатление осталось у Ирины. Примерно в три раза меньше, чем евродог на заправках, стоимостью 1 евро".
Итак, маленькая молочная сосиска, кетчуп или горчицу покупатель сам наливает себе из аппарата (частичное самообслуживание) — так выглядит хот-дог за 30 центов.
Но в продаже есть и хот-дог за 50 центов и за 1.20 евро в комплекте с напитком и салатом.
Существует и такое мнение, что покупатель пришел в IKEA, обошел весь большой магазин и не смог себе позволить ничего купить, а перед выходом на 1 евро набрал три хот-дога. И настроение сразу поднялось: не с пустыми руками ушел.
Руководитель магазина IKEA Латвия Инга Филипова частично подтвердила это: "Мы думаем о хорошем самочувствии посетителей, поэтому хот-дог IKEA доступен по привлекательной цене всего 0,30 евро. По нашему мнению, это лучший способ поблагодарить покупателей за посещение магазина и заставить их захотеть вернуться - предложить им, прежде чем они отправятся домой, насладиться вкусной закуской по невероятно низкой цене. Это один из примеров бизнес-идеи IKEA, предлагающей широкий спектр продуктов по такой доступной цене, что их может позволить себе каждый. Хот-дог является примером качества по доступной цене - он соответствует международным стандартам качества, он покупается в больших объемах и хорошо продается без прибыли, с целью порадовать клиентов".
Хот-доги продаются в IKEA в течение многих лет. В 1981 году основатель ИКЕА Ингвар Кампрад решил, что цена хот-дога IKEA составит 5 шведских крон - это была половина стоимости хотдогов у конкурентов в Швеции. Это была успешная история продажи хот-догов во всем мире.