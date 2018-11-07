Лайне Рандъярв не будет судиться с государством и останется в политике

«Я выхожу из этих непристойных политических игр. Чрезвычайно плохая практика, когда в области культуры доминируют при принятии больших решений в сумраке закулисья недобросоветсные чиновники и политики, а не авторитетные деятели культуры. Повторяю: это очень плохая практика, которой не место в современной Эстонии», - сказала она в передаче ERR.

По словам Рандъярв, она ждет, что перед ней извинятся.