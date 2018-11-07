Лайне Рандъярв не будет судиться с государством и останется в политике

Выбранная руководителем Eesti Kontsert, но оставшаяся без этой должности Лайне Рандъярв отказывается от судебных тяжб с Eesti Kontsert и Министерством культуры, остается в политике и будет участовать в выборах в Рийгикогу, передает Postimees.
«Я выхожу из этих непристойных политических игр. Чрезвычайно плохая практика, когда в области культуры доминируют при принятии больших решений в сумраке закулисья недобросоветсные чиновники и политики, а не авторитетные деятели культуры. Повторяю: это очень плохая практика, которой не место в современной Эстонии», - сказала она в передаче ERR.
По словам Рандъярв, она ждет, что перед ней извинятся.
Напомним, что 24 октября, совет фонда Eesti Kontsert принял решение не заключать договор с депутатом парламента Лайне Рандъярв, которая должна была возглавить организацию с 1 февраля 2019. После этого представляющий Рандъярв присяжный адвокат Мария Мяги-Рохтметс попросила Eesti Kontsert предоставить все документы, относящиеся к проведению конкурса на пост главы организации, совет которой сначала признал Рандъярв победителем конкурса, а затем отказался заключать с ней договор.