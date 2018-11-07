Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1922

Одним из самых первых выдающихся архитектурных достижений для ставшей независимой Эстонии, как и подобает молодому национальному государству, стал символ демократии – здание Рийгикогу на Лосси платс, 1A в Таллинне. Проект: Херберт Йохансон и Эуген Хаберманн. Строительство: 1920–1922. Реставрационный проект: Лейла Пяртельпоэг. Реставрация: 1997.

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Экспрессионистский архитектурный язык здания, спроектированного на развалинах сгоревшего в ходе февральской революции 1917 года здания конвента для своего времени было невероятно современным и сильно выделялось по сравнению с прежним отношением к архитектуре, оставаясь свободным от исторических параллелей.

ФОТО: In Nomine

Мощное цветовое решение, декоративный зубчатый мотив и отсутствие традиционных орнаментных мотивов дали результат, который изумил как народных депутатов того времени, так и широкую общественность.