Фото: квартира на корабле, который никуда не плывет

Энергосберегающая квартира в находящемся в Хааберсти доме-корабле с нетерпением ждет новых хозяев, рассказывает портал Kodustiil.
Двухкомнатная квартира площадью 67,3 квадратных метров, находится в доме под названием Laev, которому присвоен наивысший из возможных в Эстонии класс энергосбережения. Содержание сданной в эксплуатацию в 2017 году квартиры не обременит кошелек, а интерьер порадует глаз.
Главными особенностями находящейся на шестом этаже квартиры являются просторность и отличная освещенность, которая достигается высокими потолками и окнами во всю стену.
Роскошными видами на море можно любоваться постоянно, вне зависимости от времени года или суток. Отделка квартиры выполнена из экологических и противоаллергенных материалов. Такую квартиру особенно легко убирать и содержать в чистоте.
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