Фото: квартира на корабле, который никуда не плывет

Двухкомнатная квартира площадью 67,3 квадратных метров, находится в доме под названием Laev, которому присвоен наивысший из возможных в Эстонии класс энергосбережения. Содержание сданной в эксплуатацию в 2017 году квартиры не обременит кошелек, а интерьер порадует глаз.

ФОТО: KV.EE

Главными особенностями находящейся на шестом этаже квартиры являются просторность и отличная освещенность, которая достигается высокими потолками и окнами во всю стену.

ФОТО: KV.EE

Роскошными видами на море можно любоваться постоянно, вне зависимости от времени года или суток. Отделка квартиры выполнена из экологических и противоаллергенных материалов. Такую квартиру особенно легко убирать и содержать в чистоте.