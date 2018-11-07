Ср, 7.11.2018
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Фото: квартира на корабле, который никуда не плывет

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ФОТО: KV.EE

Энергосберегающая квартира в находящемся в Хааберсти доме-корабле с нетерпением ждет новых хозяев, рассказывает портал Kodustiil.

Двухкомнатная квартира площадью 67,3 квадратных метров, находится в доме под названием Laev, которому присвоен наивысший из возможных в Эстонии класс энергосбережения. Содержание сданной в эксплуатацию в 2017 году квартиры не обременит кошелек, а интерьер порадует глаз.  

ФОТО: KV.EE

Главными особенностями находящейся на шестом этаже квартиры являются просторность и отличная освещенность, которая достигается высокими потолками и окнами во всю стену. 

ФОТО: KV.EE

Роскошными видами на море можно любоваться постоянно, вне зависимости от времени года или суток. Отделка квартиры выполнена из экологических и противоаллергенных материалов. Такую квартиру особенно легко убирать и содержать  в чистоте. 

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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