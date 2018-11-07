Дубровник пожаловался на нехватку туристов в межсезонье

В числе бонусов тем, кто приедет в хорватский город осенью и зимой, — бесплатные экскурсии по городу и фольклорные представления, сообщает Lonely Planet.

Совет по туризму Дубровника решил поощрить туристов, посещающих хорватский курорт в межсезонье. С 3 ноября 2018 года по 30 марта 2019 года каждую субботу в городе будут проходить бесплатные экскурсии с англоговорящим гидом, пишет turizm.ru.

Стартует 1,5-часовая экскурсия в 10:00 от информационного центра по адресу Brsalje 5, недалеко от ворот старого города Пиле. Ее участники узнают, что находится за средневековыми стенами Дубровника, своими глазами увидят фонтан Онофрио, дворцы Спонца и Ректора, прогуляются по главной улице исторического центра Страдун. Тур завершится на открытой площади Лужа, где туристов ждет выступление местного танцевального и песенного ансамбля Linđo Folklore.

Для участия необходимо до 18:00 пятницы зарегистрироваться на сайте местного Совета по туризму. Как отмечают специалисты, бесплатная программа является отличным дополнением к различным развлекательным программам, предлагаемым в зимние месяцы.