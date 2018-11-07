Старые трюки работают: мошенница-рецидивистка нашла новую жертву

В марте прошлого года Миронова опубликовала на портале объявлений www.okidoki.ee сообщение, что предлагает помощь в получении кредита. Звучит странно, но на объявление вскоре откликнулись, передает Postimees.

Попавшаяся на крючок Мироновой жертва была заинтересована в кредите на 10 000 евро. Мошенница за обещанные пострадавшему целых 50 000 евро попросила авансом гарантийную сумму в 230 евро, которую надо было перевести на счет ее несовершеннолетней дочери.

На самом деле, безусловно, у Мироновой не было никаких планов и возможностей оформить этот кредит и полученные авансом деньги были потрачены на ее личные нужды.

Когда жертва поняла, что произошло, захотела вернуть свои деньги. Было договорено о двух встречах, на которых Миронова обещала в первый раз вернуть 230 евро, а во второй раз оформить кредит. Ни на одну встречу мошенница не пришла. Этим Миронова нанесла жертве дополнительные траты на топливо.

Находящаяся в тюрьме с января Миронова была приговорена судом к двум годам, восьми месяцам и 15 дням тюремного заключения, отчет срока начинается с 16 января 2018 года.

Также она должна будет покрыть расходы на производство в 60 евро, суд удовлетворил и гражданский иск потерпевшего на сумму в 330 евро.

Неисправимая мошенница

Уже в пятый раз наказанная в уголовном порядке Миронова точно таким же способом и раньше обманывала людей. Например, в 2013 году на сайте okidoki.ee она выманила у нуждающихся в помощи почти 3000 евро.

Схема была такая же – мошенница предлагала в интернете помощь в оформлении кредита. Обратившимся по объявлению людям она предлагала за вознаграждение посреднические услуги в оформлении кредита в различных банках.