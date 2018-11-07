Бо собрался обыграть Фуркада с помощью супероружия

Спортсмен считает, что это улучшение поможет ему избавиться от большинства промахов в стрельбе из положения лежа.

Старый приклад винтовки во время стрельбы сильно натирал плечо биатлониста. До такой степени, что Бо промахивался из-за боли.

«Эта незаживающая и болезненная рана мешала мне стрелять стоя. Из-за постоянной боли я терял концентрацию.

Весь прошлый сезон и это межсезонье я искал выход из ситуации. Мы решили немного модернизировать мою винтовку, добавить кое-что инновационное», – рассказал Бо NRK.

Зигфрид Мазе, тренер Бо-младшего, не полностью разделяет этот энтузиазм. Не потому, что не верит ощущениям Йоханнеса, – француз прекрасно знает, что ключица была проблемным фактором. Просто Мазе, хорошо изучивший спортсменов, готов к худшему.

"Эффект может оказаться таким же, как с новой игрушкой у ребенка. Поначалу все идеально, а потом интерес пропадает. Возможно, говорить так перебор, однако новые ощущения могут быть хорошими, но постепенно ухудшаться, – говорит он – Если ключица была единственной проблемой, то он бы промахивался всегда. Но сейчас мы знаем, что разобрались как минимум с ней. Тем не менее, не стану говорить, что это ответ на все вопросы. Сейчас, возможно, мы решили вопрос с 50% прошлогодних промахов"

Йоханнес Бо внес изменения и в стрельбу. Сейчас он не прикладывает винтовку к плечу, пока полностью не ляжет на коврик. Он отрабатывает и отрабатывает все до автоматизма, чтобы не думать об этом, когда начнется сезон. Так он сможет сэкономить драгоценные секунды.