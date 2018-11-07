Порошенко подозревает РФ в стремлении блокировать порты Украины на Азовском море
7 ноября 2018, 12:52
Действия России в Азовском море нацелены на отработку блокады портов иностранных государств, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Сейчас Азовское море активно насыщается военными кораблями, где активно отрабатываются система блокады украинских морских портов... Я убежден: не только по отношению к украинцам эта технология будет применяться", - сказал Порошенко в среду на конференции в Киеве.
Глава украинского государства утверждал при этом, что РФ пытается блокировать украинские порты в Азовском море, в частности, Мариуполь и Бердянск.