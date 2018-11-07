Ср, 7.11.2018
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Порошенко подозревает РФ в стремлении блокировать порты Украины на Азовском море

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Петр Порошенко

ФОТО: Reuters

Действия России в Азовском море нацелены на отработку блокады портов иностранных государств, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сейчас Азовское море активно насыщается военными кораблями, где активно отрабатываются система блокады украинских морских портов... Я убежден: не только по отношению к украинцам эта технология будет применяться", - сказал Порошенко в среду на конференции в Киеве.

Глава украинского государства утверждал при этом, что РФ пытается блокировать украинские порты в Азовском море, в частности, Мариуполь и Бердянск.

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