Убийца из банды Цапков содержался в колонии «элитного» режима с крабами и шашлыками

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН по Амурской области, по факту размещения в интернете снимков Цеповяза проведена служебная проверка.

«Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении ведомства. УФСИН также назначило дополнительную проверку по опубликованной в СМИ информации.

Фотографии появились на сайте газеты «Комсомольская правда». На одном снимке Цеповяз позирует за столом с крабами и красной икрой, на другом - в арестантской форме жарит шашлык на мангале.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, комментируя скандал газете «Московский комсомолец», отметил, что «избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и, главное, сумасшедшие деньги». По его словам, по результатам проверки было наказано несколько сотрудников ведомства.

Как отмечает «МК», во многих российских СИЗО можно заказать себе и шашлык, и икру совершенно легально через интернет-магазин. Между тем бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя рассказала «КП», что каждый год на содержание ее экс-супруга уходило до 3 миллионов рублей.

«Я ему перечисляла деньги, он звонил мне, присылал номера банковских карт. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку - купить пчел, новые ульи, он там ею занимался. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила с ним об этом, объясняла, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял», - рассказала Стришняя.

Максименко заверил, что сейчас Цеповяз отбывает наказание «в жесточайших условиях». Он предложил журналистам приехать и убедиться в этом самим. В минувший вторник Цеповязу отменили почти все объявленные ему 16 благодарностей, которые в будущем могли позволить ему рассчитывать на УДО.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Адвокат Цеповяза сообщал, что в 2015 году супруга осужденного Наталья Стришняя убеждала его заключить брачный контракт, по которому все имущество переходит к ней, и расторгнуть брак, угрожая бросить мужа в колонии, если он не выполнит ее требование. В 2017 году брак был расторгнут, по условиям договора все совместно нажитое имущество, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. гектаров, ресторанный бизнес и земельные участки стали принадлежать Наталье Цеповяз. Как отмечает ТАСС, по оценкам экспертов, эти активы стоят около 3 млрд рублей.

В июле Кущевский районный суд Краснодарского края отклонил жалобу Цеповяза о признании брачного договора недействительным и признания его права на половину совместно нажитого имущества. Адвокат заявил о намерении обжаловать это решение.

Напомним, о банде Сергея Цапка стало известно в ходе расследования жестокого массового убийства. 4 ноября 2010 года в доме фермера Сервера Аметова в станице Кущевская преступники убили 12 человек, в том числе четырех детей в возрасте от 9 месяцев до 12 лет. Как было установлено, в районе с 1998 года действовала банда Цапка. Члены группировки, которых прозвали Цапки, оказались причастны к почти двум десяткам убийств, изнасилованиям и разбоям.

19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего депутата-единоросса и кандидата социологических наук Сергея Цапка, а также его подельников Владимира Алексеева по прозвищу Вова Беспредел и Игоря Черных. Суд обязал Цапка выплатить 700 тысяч рублей штрафа, Алексеева - 600 тысяч, Черных - 400 тысяч. Дядя Цапка Николай Цапок был приговорен к 20 годам, Вячеслав Цеповяз - к 20 годам и 200 тысячам рублей штрафа, Владимир Запорожец - к 19 годам лишения свободы.

Двое фигурантов дела - Виталий Иванов (Витамин) и Сергей Карпенко (Рис-младший) - покончили с собой до суда. Еще двое членов банды - Андрей Быков (Бык) и Вячеслав Рябцев - были приговорены к 20 годам лишения свободы. За укрывательство массового убийства к штрафу в 150 тысяч рублей был приговорен бывший депутат от партии «Единая Россия» Сергей Цеповяз.