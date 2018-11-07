Ср, 7.11.2018
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  • Убийца из банды Цапков содержался в колонии «элитного» режима с крабами и шашлыками

Убийца из банды Цапков содержался в колонии «элитного» режима с крабами и шашлыками

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Потерпевшие во время опознания лично смогли убедиться, что умер именно главарь кущевской банды Сергей Цапок, а не его двойник.

ФОТО: Matytsin Valery/ITAR-TASS

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России направила Следственному комитету РФ материалы проверки по фотографиям осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, на которых он ест крабов, шашлык и красную икру в колонии строгого режима в Амурской области, передает NEWSru.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН по Амурской области, по факту размещения в интернете снимков Цеповяза проведена служебная проверка.

«Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении ведомства. УФСИН также назначило дополнительную проверку по опубликованной в СМИ информации.

Фотографии появились на сайте газеты «Комсомольская правда». На одном снимке Цеповяз позирует за столом с крабами и красной икрой, на другом - в арестантской форме жарит шашлык на мангале.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, комментируя скандал газете «Московский комсомолец», отметил, что «избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и, главное, сумасшедшие деньги». По его словам, по результатам проверки было наказано несколько сотрудников ведомства.

Как отмечает «МК», во многих российских СИЗО можно заказать себе и шашлык, и икру совершенно легально через интернет-магазин. Между тем бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя рассказала «КП», что каждый год на содержание ее экс-супруга уходило до 3 миллионов рублей.

«Я ему перечисляла деньги, он звонил мне, присылал номера банковских карт. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку - купить пчел, новые ульи, он там ею занимался. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила с ним об этом, объясняла, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял», - рассказала Стришняя.

Максименко заверил, что сейчас Цеповяз отбывает наказание «в жесточайших условиях». Он предложил журналистам приехать и убедиться в этом самим. В минувший вторник Цеповязу отменили почти все объявленные ему 16 благодарностей, которые в будущем могли позволить ему рассчитывать на УДО.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Адвокат Цеповяза сообщал, что в 2015 году супруга осужденного Наталья Стришняя убеждала его заключить брачный контракт, по которому все имущество переходит к ней, и расторгнуть брак, угрожая бросить мужа в колонии, если он не выполнит ее требование. В 2017 году брак был расторгнут, по условиям договора все совместно нажитое имущество, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. гектаров, ресторанный бизнес и земельные участки стали принадлежать Наталье Цеповяз. Как отмечает ТАСС, по оценкам экспертов, эти активы стоят около 3 млрд рублей.

В июле Кущевский районный суд Краснодарского края отклонил жалобу Цеповяза о признании брачного договора недействительным и признания его права на половину совместно нажитого имущества. Адвокат заявил о намерении обжаловать это решение.

Напомним, о банде Сергея Цапка стало известно в ходе расследования жестокого массового убийства. 4 ноября 2010 года в доме фермера Сервера Аметова в станице Кущевская преступники убили 12 человек, в том числе четырех детей в возрасте от 9 месяцев до 12 лет. Как было установлено, в районе с 1998 года действовала банда Цапка. Члены группировки, которых прозвали Цапки, оказались причастны к почти двум десяткам убийств, изнасилованиям и разбоям.

19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего депутата-единоросса и кандидата социологических наук Сергея Цапка, а также его подельников Владимира Алексеева по прозвищу Вова Беспредел и Игоря Черных. Суд обязал Цапка выплатить 700 тысяч рублей штрафа, Алексеева - 600 тысяч, Черных - 400 тысяч. Дядя Цапка Николай Цапок был приговорен к 20 годам, Вячеслав Цеповяз - к 20 годам и 200 тысячам рублей штрафа, Владимир Запорожец - к 19 годам лишения свободы.

Двое фигурантов дела - Виталий Иванов (Витамин) и Сергей Карпенко (Рис-младший) - покончили с собой до суда. Еще двое членов банды - Андрей Быков (Бык) и Вячеслав Рябцев - были приговорены к 20 годам лишения свободы. За укрывательство массового убийства к штрафу в 150 тысяч рублей был приговорен бывший депутат от партии «Единая Россия» Сергей Цеповяз.

Лидер банды Сергей Цапок умер 7 июля 2014 года в СИЗО Краснодара. По заключению врачей, причиной смерти стали инсульт и острая сердечная недостаточность.

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