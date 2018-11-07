Обвинениние: волостной чиновник заключил договор с самим собой

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет Айво Туурма в том, что он, будучи членом правления OÜ Kehtna Elamu, заключал с собой договоры и в период с 2011 по 2014 год присваивал бюджетные средства учреждения, пишет Postimees.

"Согласно обвинению, Туурма заключил договор с представителем принадлежащего волостной управе предприятия, то есть с самим собой, об использовании своего личного автомобиля в нуждах предприятия", - сказала прокурор Кюллике Каск. Она добавила, что должностное лицо, выполняющее общественные задачи, не имеет права заключать сделки с самим собой. Это влечет за собой очевидный конфликт интересов.

Предварительное следствие установило, что сумма ущерба составила порядка 26 000 евро. OÜ Kehtna Elamu подало гражданский иск.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2017 года. Прокуратура представила обвинения суду в конце июля этого года. Судебное заседание началось 30 октября и продолжится 27 ноября и 16 и 30 января.