Обвинениние: волостной чиновник заключил договор с самим собой

Прокуратура обвиняет бывшего руководителя Kehtna Elamu в том, что он, занимая руководящую должность, заключил договор с самим собой.
Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет Айво Туурма в том, что он, будучи членом правления OÜ Kehtna Elamu, заключал с собой договоры и в период с 2011 по 2014 год присваивал бюджетные средства учреждения, пишет Postimees.
"Согласно обвинению, Туурма заключил договор с представителем принадлежащего волостной управе предприятия, то есть с самим собой, об использовании своего личного автомобиля в нуждах предприятия", - сказала прокурор Кюллике Каск. Она добавила, что должностное лицо, выполняющее общественные задачи, не имеет права заключать сделки с самим собой. Это влечет за собой очевидный конфликт интересов.
Предварительное следствие установило, что сумма ущерба составила порядка 26 000 евро. OÜ Kehtna Elamu подало гражданский иск.
Уголовное дело было возбуждено в марте 2017 года. Прокуратура представила обвинения суду в конце июля этого года. Судебное заседание началось 30 октября и продолжится 27 ноября и 16 и 30 января.
Волостная управа Кехтна учредила Kehtna Elamu в 1992 году. В задачи предприятия входило оказание хозяйственно-коммунальных услуг в поселках Кехтна, Лелле и Кеава. В 1997 году ME Kehtna Elamu преобразовали в паевое товарищество, основная сфера деятельности которого заключается в оказании водно-канализационных услуг.