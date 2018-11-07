По словам тартуского участкового полицейского Аннели Юрисон, Вейко ушел из дома на улице Ээбику в Тарту в субботу до восьми часов утра, оставив свои личные вещи, телефон и компьютер.

На поиски пришло около полусотни добровольцев, из которых полиция сформировала три поисковые группы, в районе улицы Раудтеэ в поисках использовался и дрон.

Участвующие в поисках знакомые Вейко сказали, что подобное исчезновение не в его духе. Один друг сказал, что в течение трех лет, которые он общается с Вейко, он был скорее скромным и молчаливым. «Он не гуляка», - отмечает друг пропавшего.

Также мать Вейко подтвердила, что подобное поведение не типично для ее сына. «Если он куда-то уходил надолго, это были запланированные дела, о которых он предупреждал», - сказала она.