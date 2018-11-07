Завтра Swedbank еще больше снизит дневной лимит карточки паролей

С начала года около 120 000 клиентов Swedbank выбрали для себя альтернативу карточке паролей. «Самый распространенный выбор – Smart-ID, которому отдали предпочтение 60 процентов тех, кто прежде пользовались карточками паролей. Примерно 30 процентов начали пользоваться ИД-картой и 10 процентов выбрали PIN-калькулятор или Mobiil-ID», – сказала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

«Для пользователей смарт-устройств лучший выбор – Smart-ID. Мобильное приложение можно самостоятельно скачать на свое смарт-устройство. Smart-ID – бесплатное и очень простое приложение даже для начинающего пользователя смарт-устройства, который пока не очень свободно себя чувствует в быстро развивающемся цифровом мире. Если скачать приложение самостоятельно окажется затруднительным, призываем обратиться за помощью к близким, которые, конечно, с удовольствием помогут. Smart-ID можно оформить и в конторе. С собой необходимо взять ИД-карту. Убедитесь, что Вы помните пароли ИД-карты», – поясняет Раагметс.

Для тех, кто не пользуется смарт-устройствами и мобильным банком, хорошим решением может стать ИД-карта, которая имеется у подавляющего большинства людей. Одна из возможностей – Mobiil-ID, которой могут пользоваться также владельцы кнопочных телефонов. Для оформления этой услуги следует обратиться к своему мобильному оператору. Последний выбор – PIN-калькулятор. Это – простое устройство, которое автоматически генерирует одноразовые пароли. Купить PIN-калькулятор можно в банковском представительстве.